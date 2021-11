Comment faire disparaître les bannières d’applications dans Safari

L'extension Unsmartifier pour Safari permet de faire disparaître les bannières d'applications sur les sites web. Voici comment en profiter.

Les bannières d’applications intelligentes sont une manière comme une autre offerte aux développeurs pour dire : “Hey, ce site mobile n’est pas très pratique, pourquoi ne testeriez-vous pas plutôt notre application mobile ?” La fonctionnalité fut très pratique lors de son introduction, lorsque les navigateurs mobiles étaient à la peine et les sites très peu optimisés. Depuis lors, les sites mobiles se sont grandement améliorés, et ces bannières d’applications sont devenues une vraie gêne.

Depuis que iOS 15 a introduit les extensions dans Safari, le navigateur mobile est tout à fait capable. Il existe une extension gratuite permettant de se débarrasser facilement de ces bannières d’applications.

Comment utiliser Unsmartifier pour supprimer les bannières d’applications dans Safari

Cette extension est baptisée Unsmartifier. Suivez ces quelques étapes pour la configurer :

Téléchargez Unsmartifier depuis l’App Store, c’est une extension gratuite. Activez-la dans Safari. Pour ce faire, direction Réglages > Safari > Extensions > Unsmartifier, puis activez Unsmartifier. Faites défiler jusqu’à la section des Permissions pour “Unsmartifier”. Tapotez sur “Tous les sites” et sélectionnez “Autoriser” pour permettre à l’extension d’accéder à tous les sites et faire disparaître les bannières partout.

Et voilà. Vous pouvez maintenant visiter n’importe quel site sur Safari et Unsmartifier va bloquer automatiquement la bannière d’application, s’il y en a une. Essayez en supprimant l’application Google de votre téléphone et visitant Google.com pour voir le résultat.

Pour vérifier si Unsmartifier a bloqué une bannière d’applications, ouvrez Safari et tapotez sur le bouton aA dans la barre d’adresse. Sélectionnez alors Unsmartifier et vous devriez voir combien de bannières ont été bloquées.

Les limites de Unsmartifier

L’extension Unsmartifier est légère, gratuite et fait ce qu’elle annonce. Il existe cependant un certain nombre de bannières qu’elle est incapable de faire disparaître – certains sites comme Reddit utilisent des bannières spéciales que l’extension ne peut masquer -. Heureusement, il est possible de faire disparaître cette bannière précise de Reddit, mais tous les sites ne vous le proposeront pas.

Gardez aussi à l’esprit que Unsmartifier ne peut supprimer la pop-up qui vous suggère que vous ouvrez une application déjà installée sur votre téléphone. Par exemple, si vous allez sur Amazon.com sur Safari et que vous avez l’application installée, vous verrez toujours la bannière en haut de la page pour vous permettre d’ouvrir rapidement l’application. Le meilleur moyen d’éliminer ces bannières, c’est de désinstaller l’application si vous préférez vraiment utiliser le site mobile.