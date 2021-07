Comment exporter toutes ses données Facebook

Si vous souhaitez exporter vos données Facebook, avant de supprimer votre compte ou simplement pour réaliser une sauvegarde, voici comment procéder.

Facebook peut être une plate-forme très sympathique pour rester en contact avec ses proches, partager des contenus, etc. Cela étant dit, avec les années, le géant a collecté une énorme quantité de données sur nous. Peut-être avez-vous décidé qu’il était temps de supprimer définitivement votre compte. Si tel est le cas, vous pourriez vouloir exporter toutes vos données personnelles.

Fort heureusement, Facebook a introduit un outil permettant de télécharger une copie de ses données. De cette manière, vous pourrez au moins savoir quelles informations la firme de Menlo Park a sur vous, et décider en toute conscience de supprimer ou non votre compte. Le processus est simple et rapide. Voici ce qu’il faut faire.

Exporter ses données Facebook

Connectez-vous sur votre compte. Rendez-vous sur la page dédiée à l’outil : https://www.facebook.com/dyi Choisissez les données que vous souhaitez exporter, les dates, le format de fichier de sortie et cliquez sur Créer un fichier.

Pourquoi le téléchargement n’est-il pas instantané ?

Si le téléchargement ne se lance pas immédiatement, pas de panique. Selon Facebook, le processus peut prendre quelques jours. Vous pouvez voir le status de votre demande dans l’onglet Copies disponibles. La vôtre devrait être avec la mention En cours.

Quand saurai-je que mes données sont prêtes ?

Lorsque vos données sont prêtes pour le téléchargement, Facebook vous envoie une notification.

Comment télécharger mes données ?

Une fois que vos données sont prêtes, retournez sur la page Téléchargez vos informations. Dans l’onglet Copies disponibles, cliquez sur Télécharger. Il vous faudra saisir votre mot de passe pour vérification et le téléchargement pourra commencer.

Puis-je choisir les données à exporter ?

Oui, bien sûr. Avant de finaliser votre demande de copie, il y a une liste de catégories de données. Cochez ou décochez les catégories voulues ou non pour affiner le résultat.

Exporter mes données les supprimera-t-il de Facebook ?

Non. L’export de vos données vient simplement créer une copie de vos données, pour réaliser une sauvegarde, par exemple. Cela n’a aucun impact sur votre compte Facebook.

Facebook garde-t-il mes données après la suppression de mon compte ?

Non. Selon Facebook, lorsque vous supprimez votre compte, tout le contenu généré par vous est effacé. Cela étant dit, des logs peuvent être conservés, mais votre nom n’y sera pas attaché. Vous ne devriez donc plus être identifiable. De plus, les posts et autres contenus qui vous impliquent, comme les photos publiées par vos proches, subsisteront tant que les proches en question gardent leur compte.