Comment évaluer de manière fiable la valeur future des NFT

Les NFT sont très populaires actuellement. Mais comment savoir si l'on peut investir "sans risque", comment évaluer la future valeur de tel ou tel NFT ?

La popularité des tokens non-fongibles (NFT) ne fait que grimper ces derniers mois. Des simples jpeg à des items du monde réel, artistes, musiciens, joueurs, tous voient les avantages de la possibilité de rendre un contenu numérique vraiment unique. Mais est-ce vraiment quelque qui a de l’avenir ou faut-il n’y voir qu’une mode qui va s’évanouir avec le temps ?

Adam Garcia est le propriétaire de The Stock Dork, une mine d’informations pour les investisseurs. Interrogé par The Fintech Times, il explicitait récemment les indicateurs à analyser si l’on souhaite investir dans un NFT – et les revendre – le tout du point d’un pur investisseur. Les voici ci-dessous.

Depuis la définition du standard par Dapper Labs en 2017, les NFT ont beaucoup fait parler mais étaient peu utilisés finalement. En 2021, il s’avère que les NFT ont un potentiel plus impressionnant que jamais, avec 1,25 milliard de dollars de ventes réalisée durant le seul deuxième trimestre de l’année. Autrement dit, les NFT seront là à court et moyen terme. Mais juger de la valeur, de la pertinence même d’un NFT n’est pas chose facile dans la mesure où il est difficile de dire ce qui rend un NFT précieux.

Pour ce faire, il convient tout d’abord de bien comprendre les concepts à l’œuvre. Les cas d’usage, par exemple, sont importants, avec l’utilité intrinsèque. Depuis le début de l’année 2021, de nombreuses applications de NFT ont vu le jour. Par exemple, les NFT ont amélioré les jeux vidéo en offrant une notion de propriété aux loots. Anticiper de futures utilités est très important dans la prise de valeur des NFT.

Il y a aussi certains NFT qui ont davantage de valeur avec les reventes. Cette valeur peut augmenter selon l’implication des utilisateurs, et l’attention. En possédant un actif qui génère des retours, la valeur continuera de progresser.

La rareté est un autre concept qui peut déterminer la valeur des futurs NFT. Certains NFT sont plus distinctifs que d’autres, ce qui contribue à leur rareté. S’il y a des milliers de personnages différents dans une même collection comme CryptoPunks, certains ont des traits et qualités uniques qui les font sortir du lot. Et c’est cette rareté qui peut faire décoller leurs prix.

La valeur des NFT est aussi déterminé par l’identité du propriétaire ou l’identité du créateur du NFT. Par exemple, le NFT du code du web vendu par Sir Tim Berners-Lee pour plus de 5 millions de dollars.

S’arrêter à la valeur du propriétaire ou créateur pour jauger de sa valeur future peut être éprouvant. La valeur du NFT appartenant à une personnalité peut directement être liée à l’évolution de la popularité de cette personne. Cependant, la valeur d’un NFT restera assez élevée si celui-ci a été propriété d’une célébrité par le passé.

Plus un NFT a de liquidités, plus sa valeur sera grande. C’est l’une des raisons pour lesquelles les tokens créés sur la blockchain Ethereum ont davantage de valeur que les autres. Quiconque a de l’Ethereum peut facilement échanger des NFT ETC via des marketplaces secondaires. Si le marché pour votre NFT ou votre collection de NFT n’est pas acheté, vous pouvez avoir des soucis de liquidité. Et une fois que personne ne veut acheter vos actifs, ceux-ci seront très durs à vendre, a fortiori au tarif que vous souhaiteriez.

Investir constamment dans des NFT avec de grands volumes d’échanges est souvent l’option préférée par les investisseurs dans la mesure où cette liquidité réduit les risques même de posséder des NFT ; particulièrement des NFT auxquels vous n’accrochez pas vraiment.

Certains NFT sont aussi connus pour leur tangibilité parce qu’ils sont directement liés à des objets du monde réel, ce qui vient ajouter à leur valeur. Ils sont aussi connus pour leur côté pratique, les NFT tangibles étant plutôt fiables pour des échanges à court terme sur le marché. Avec la tangibilité, l’utilité accrue et la liquidité comme avantages, il est plus facile de prédire une valeur future forte des NFT et de déterminer l’intérêt d’y investir ou non.