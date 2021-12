Comment enregistrer l’écran de son Mac

Enregistrer son écran sur Mac est très simple. Voici ce qu'il faut savoir pour procéder, que vous ayez une machine sous macOS Mojave ou plus récent, ou un appareil plus ancien.

Prendre une capture d’écran sur Mac est très facile, mais qu’en est-il d’enregistrer la vidéo de son écran ? Et si vous avez besoin d’enregistrer votre écran pour certifier de telle ou telle opération ? Ou peut-être souhaitez-vous réaliser des vidéos de tutoriel pour YouTube quant à l’utilisation d’un logiciel, un guide de prise en main d’un jeu ou autre. Il y a de nombreux projets pouvant nécessiter d’enregistrer son écran.

Gardez bien à l’esprit qu’il existe deux méthodes, listées ci-dessous. L’une concerne les machines Mac qui tournent sous macOS Mojave ou plus récent, et l’autre pour celles et ceux qui ont un Mac qui n’a pas le droit à Mojave – tournant donc sous une version antérieure à Mojave -. Assurez-vous donc de choisir la bonne méthode selon votre machine.

Enregistrer l’écran sur macOS Mojave ou plus récent

Appuyez sur Cmd + Maj + 5 pour afficher l’outil Capture d’écran. Les quatrième et cinquième boutons en partant de la gauche concerne l’enregistrement vidéo. Si vous voulez enregistrer tout votre écran, cliquez sur le quatrième bouton. Cliquez sur le cinquième si vous souhaitez ne capturer qu’une portion de l’écran. Cliquez sur Options si vous souhaitez des outils supplémentaires comme l’activation du microphone. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Stop en haut de l’écran.

Sachez qu’en enregistrant tout votre écran, la barre de menu, la barre de status et tout le reste sera enregistré. Si vous avez des éléments que vous préfèreriez ne pas montrer, choisissez plutôt de n’enregistrer qu’une portion de l’écran.

Enregistrer l’écran avec QuickTime sur les Mac plus anciens

La fonctionnalité d’enregistrement de l’écran de macOS Mojave n’est, en vérité, pas nouvelle. Elle vient de QuickTime Player, qui était la méthode dédiée pour ce faire sur les anciennes versions de l’OS. La fonctionnalité n’a pas beaucoup évolué, mais si vous avez une machine fonctionnant sur une version plus ancienne de macOS, il vous faudra utiliser QuicTime Player.