Comment enregistrer l’écran de son iPhone ou iPad

Enregistrer l'écran de son iPhone ou iPad, avec ou sans le son, est une opération très facile à réaliser. Voici comment procéder.

Si vous voulez enregistrer l’écran de votre iPhone ou iPad, le processus est simple… que vous soyez sur le point de terminer votre jeu préféré du moment pour en faire un guide complet ou que vous souhaitiez montrer à votre grand-mère comment réaliser telle ou telle action sur son nouveau smartphone.

Bien sûr, vous pouvez toujours prendre des captures d’écran et utiliser les différents outils à disposition pour annoter dessus, mais parfois, un enregistrement complet, avec l’audio, est préférable. Il vous faut un iPhone, iPad ou iPod touch sous iOS 11 ou plus récent.

Avant de commencer à enregistrer, il faut aussi ajouter le bouton au Centre de contrôle. Sur votre appareil iOS, allez dans Réglages > Centre de contrôle > Personnaliser les contrôles puis tapotez sur le bouton + vert à côté de Enregistrement de l’écran.

Enregistrement de l’écran

Une fois le raccourci ajouté, pour enregistrer l’écran, il faut ouvrir le centre de contrôle. Sur les iPhone avant l’iPhone X, cela se fait en balayant vers le haut depuis le bas de l’écran. Sur les modèles plus récents, il faut balayer vers le bas depuis le coin supérieur droit de l’écran.

Tapotez sur le bouton d’enregistrement de l’écran. Vous allez voir un compte à rebours à l’intérieur du bouton et celui-ci va devenir rouge, vous indiquant que la capture a démarré.

Vous saurez quand votre écran est enregistré parce que vous verrez soit une barre rouge sur le haut de l’écran (sur les anciens modèles) ou alors il y aura un fond rouge derrière l’heure (sur les modèles récents). Tapotez sur le bouton rouge ou la barre pour arrêter l’enregistrement.

Enregistrer avec l’audio

Et si vous voulez ajouter l’audio à votre enregistrement ? La chose est tout à fait possible. Il suffit d’activer le microphone de votre appareil et de le faire enregistrer pendant que l’enregistrement de votre écran est actif.

Pour ce faire, ouvrez le centre de contrôle et restez appuyé sur le bouton Enregistrement de l’écran. Un nouveau menu va apparaître, avec un contrôle pour activer le microphone. Tapotez sur le bouton Microphone Audio. Celui-ci passera rouge et sélectionnez ensuite Démarrer l’enregistrement.

Et maintenant que j’ai terminé mon enregistrement ?

Une fois que vous avez arrêté l’enregistrement, le système vous demandera si vous voulez sauvegarder la vidéo dans l’application Photos. Ouvrez l’application pour visualiser, éditer, rogner et partager la vidéo via Messages, email ou même en la publiant sur vos réseaux sociaux préférés.