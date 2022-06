Comment empêcher votre navigateur de pomper toute votre RAM

Nos navigateurs web sont des logiciels extrêmement sollicités au quotidien. Ils consomment de fait facilement beaucoup de RAM. Voici comment limiter la chose.

Le navigateur web est aujourd’hui utilisé pour énormément de choses : surfer, évidemment, mais aussi regarder des vidéos, collaborer sur des documents, jouer et autre. Cela signifie que le navigateur peut rapidement utiliser beaucoup de ressources de votre machine, particulièrement si vous ouvrez beaucoup d’onglets.

Il y a des moyens d’empêcher cela, quel que soit le navigateur que vous utilisez. En gérant mieux votre utilisation, vous pourrez vous assurer d’utiliser le moins de RAM possible, et donc de profiter d’un navigateur plus rapide et réactif.

Les paramètres à connaître

Moins vous avez d’onglets, mieux c’est, en termes de mémoire tout du moins. Il est tentant de tout ouvrir à chaque mois, mais si vous faites attention à vos onglets, vous verrez clairement la différence. Si vous ne pouvez faire autrement, vous avez d’autres possibilités.

D’abord, gardez bien votre navigateur à jour. Les mises à jour incluent souvent des optimisations dans la gestion de la RAM. Les mises à jour se font normalement automatiquement, mais mieux vaut vous en assurer.

Si vous plongez dans le gestionnaire de tâches du navigateur, vous pourrez voir quels sites et quels onglets ouverts consomment le plus de ressources. Dans Chrome, Firefox et Edge, vous le trouvez dans le menu Outils ou Outils supplémentaires. Le gestionnaire de tâches n’existe pas sur Safari pour macOS.

Les extensions sont un autre point important. Tout ce que vous chargez en plus sur votre navigateur consomme de la RAM. Regardez la liste des extensions actives pour, éventuellement, désactivez celles qui ne vous sont pas indispensables.

Il y a aussi de nombreux paramètres spécifiques aux navigateurs à essayer. L’accélération matérielle peut aider sur certaines machines, en déchargeant certaines tâches à la carte graphique. Regardez dans la section Système dans les paramètres de Chrome et Edge et dans Général dans les préférences de Firefox (il vous faudra peut-être d’abord décocher “Utiliser les paramètres de performance recommandés”). Edge a aussi certaines options de gestion des onglets, comme les mettre en sommeil automatiquement.

Les développeurs de navigateur expliquent aussi que remettre à la configuration d’origine peut donner un sérieux coup de boost. Ce n’est pas vraiment possible dans Safari, mais cela se fait facilement sur Google Chrome, Mozilla Firefox et Microsoft Edge.

Utiliser des extensions pour réduire la RAM utilisée

Il y a de nombreuses extensions pour optimiser les performances du navigateur et réduire la RAM utilisée. La plupart du temps, c’est en limitant les onglets ouverts. Il vous faudra certainement en tester plusieurs pour trouver ce qui fonctionne le mieux.

Par exemple, Auto Tab Discard pour Chrome, Firefox et Edge vient fermer les onglets après un temps d’inactivité. L’extension a tout un tas d’autres options, permettant de définir certains onglets qui ne peuvent être fermés, de ne pas fermer automatiquement les onglets qui lisent un media, etc.

The Great Suspender est similaire, mais uniquement pour Chrome et Edge. Les onglets ne sont pas fermés, mais leur activité est totalement suspendue après un certain temps, il faudra donc recharger la page lorsque vous voulez les rouvrir.

OneTab, compatible Chrome, Firefox, Edge et Safari, a une approche différente. Sa fonctionnalité principale est de faire d’une ligne d’onglets une liste. Votre navigateur n’a alors plus à gérer les ressources de chacun de ces onglets, mais vous pouvez afficher chaque page en un clic ou tout le groupe en cas de besoin. Il y a aussi de nombreuses options.

Une autre option est Limit Tabs, qui fonctionne avec Firefox. L’extension vient limiter le nombre d’onglets maximal pouvant être ouverts. Et vous définissez quel onglet doit être fermé lorsque la limite est atteinte, le dernier ouvert, le moins utilisé, le plus à gauche, etc. -.

On pourrait aussi citer Session Buddy pour Chrome et Edge, pour gérer au mieux vos onglets, vous faisant gagne en productivité tout en optimisant les ressources système.