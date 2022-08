Comment empêcher les autres de voir que vous êtes en ligne

Les services de messagerie instantanée proposent souvent un statut de présence en ligne ou vu pour la dernière fois ou même des accusés de lecture. Voici comment les gérer.

Savoir quand quelqu’un était en ligne pour la dernière fois dans une application vous indique si celui-ci est disponible ou non pour discuter, et cela peut aussi vous faire savoir si il ou elle ignore vos messages ou n’a simplement pas encore eu le temps de les voir. Mais si vous n’aimez pas que ce statut soit visible à vos contacts, il est possible de désactiver l’option.

Il y a cependant souvent une contrepartie : si vous ne voulez pas que vos contacts puissent voir quand vous êtes en ligne ou quand les messages ont été lus, alors vous ne pourrez pas non plus voir leur statut ou lire les accusés de lecture. C’est peut-être un compromis acceptable si cela signifie que les gens ne pourront savoir quand vous êtes sur votre téléphone ou non.

Dans l’app mobile, tapotez sur Paramètres (iOS) ou sur les trois petits points dans le coin supérieur droit, puis Paramètres (Android). Ensuite, sélectionnez Compte, Confidentialité et Vu. Là, quatre options : Tout le monde, Mes contacts, Mes contacts sauf… et Personne. Vous pouvez choisir de partager votre statut avec un certain nombre de personnes via l’option Mes contacts sauf…

La plate-forme iMessage dans Messages sur iPhone ne diffuse pas votre statut en ligne ou hors ligne à vos contacts comme d’autres apps de messagerie instantanée, mais elle a des accusés de lecture. Depuis les Réglages d’iOS, vous pouvez sélectionner Messages puis désactiver Envoyer les accusés de lecture. Vous pouvez aussi faire cela pour les discussions individuelles en tapotant l’écran tout en haut d’une conversation pour désactiver l’option Envoyer les accusés de lecture.

Google Chat fait le contraire d’iMessage sur ce sujet : il n’y a pas de paramètre pour contrôler les accusés de lecture, mais vous pouvez indiquer à vos contacts votre statut. Ouvrez l’app mobile, tapotez sur les trois petites lignes dans le coin supérieur gauche et sélectionnez votre statut. Plusieurs options s’offrent à vous : Actif, Automatique (basé sur votre activité), Absent ou même un statut personnalisé.

Dans la liste principale des conversations dans l’app Facebook Messenger sur votre téléphone, tapotez sur votre image de profil (en haut à gauche) puis Statut En ligne : Vous n’avez alors qu’une option “Indiquer quand vous êtes en ligne”. Cela s’applique à tous les appareils sur lesquels vous avez Facebook ou Facebook Messenger installé, mais si vous la désactivez, cela n’affecte aucunement l’envoi de message ou votre activité sur Facebook.

Comme d’autres apps de Facebook (désormais Meta), Instagram montre votre statut en ligne et quand vous avez été vu(e) en ligne pour la dernière fois par défaut. Pour changer cela, tapotez sur votre image de profil dans l’app mobile (en bas à droite), puis sur les trois petites lignes (en haut à droite), Paramètres, Confidentialité et enfin Statut en ligne. Là, une seule option “Afficher le statut en ligne” pour dissimuler ou non ledit statut. Très similaire à Facebook Messenger.

Signal ne montre pas à vos contacts quand vous étiez en ligne pour la dernière fois et si vous y êtes actuellement, pour préserver la confidentialité des utilisateurs. Cependant, elle offre des accusés de lecture, lesquels peuvent donner une indication de la dernière ouverture de l’app. Si vous n’en voulez pas, tapotez sur les trois petits points (en haut à droite) dans l’app, puis sélectionnez Paramètres et Confidentialité. Vous pouvez ensuite désactiver Accusés de lecture et Indicateurs de saisie dans vos discussions.

Si vous utilisez Telegram, dans l’app mobile, direction les Paramètres en tapotant sur les trois petites lignes dans le coin supérieur gauche de l’écran principal. Ensuite, choisissez Confidentialité et Sécurité pour trouver l’option Dernière visite et En ligne. Vos choix sont les suivants : Tout le monde, Mes contacts, Personne. Vous pouvez aussi opter pour l’option Ne jamais partager avec et sélectionner celles et ceux qui ne doivent jamais voir cette indication.