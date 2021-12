Comment effacer rapidement son historique récent de recherche sur Google

Google intègre de plus en plus de fonctionnalités visant à protéger votre vie privée. Voici comment effacer facilement ses quinze dernières minutes de recherche.

Google a beaucoup évolué depuis sa création. De simple moteur de recherche, Google est aujourd’hui devenu est un empire tentaculaire présent dans un très grand nombre de secteurs, parfois même bien loin de l’informatique et du web. Ces dernières années, la firme de Mountain View a plusieurs fois été pointée du doigt pour sa gestion des données personnelles. Protéger son historique de recherche, par exemple, peut être intéressant à bien des égards. Et si vous aviez soudainement besoin d’effacer votre historique de recherche récent ?

Google permet d’effacer facilement son historique de recherche récent

Vous venez de faire une recherche pour le moins embarrassante sur Google ? Quelle que soit la raison derrière cette recherche, Google propose depuis quelque temps un moyen simple et rapide pour effacer ces requêtes de recherche récentes. (Vous pouvez aussi vous renseigner pour savoir comment empêcher Google de vous traquer et comment faire effacer automatiquement votre historique de localisation et de recherche.) La fonctionnalité, dévoilée par le géant de la recherche durant la conférence Google I/O en mai dernier, est parmi les nombreuses options arrivées récemment visant à protéger la vie privée des utilisateurs.

Bien que Google n’ait pas pris la peine d’expliciter les raisons qui pourraient pousser quelqu’un à vouloir effacer rapidement son historique de recherche récent, le géant américain a fait la démonstration de la marche à suivre. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’opération est simple, très simple. Mieux encore, elle est accessible en deux petits clics.

Comment effacer rapidement son historique de recherche Google des 15 dernières minutes

Tout d’abord, vous devrez cliquer sur l’icône avec l’image de votre profil pour accéder à votre menu. Ensuite, cliquez tout simplement sur “Supprimer les 15 dernières minutes”.

Et voilà, le tour est joué ! Simple et efficace. Une fois le bouton cliqué, ou tapoté, c’est selon, Google va effacer tout votre historique de recherche des quinze dernières minutes. Ni vu ni connu, si l’on peut dire.