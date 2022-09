Comment effacer les données que votre smartwatch ou tracker a sur vous

Les smartwatches et trackers ont tout un tas de données sur vous et vos activités. Il est possible de les supprimer, en totalité ou en partie. Voici comment procéder selon votre appareil.

Les smartwatches et trackers que nous mettons à nos poignets sont conçus pour garder une trace de nos activités à chaque minute, mais il peut arriver que vous préfèreriez que certaines données ne soient pas enregistrées. Sachez que supprimer les données d’un wearable n’est pas très difficile.

Apple Watch

Si vous avez une Apple Watch à votre poignet, toutes les données sont synchronisées avec l’app Santé sur votre iPhone. La plupart d’entre elles peuvent être supprimées, partiellement ou totalement, encore faut-il savoir où chercher. Ouvrez l’app Santé et choisissez Naviguer, sélectionner les données sur lesquelles vous voulez travailler, puis Montrer toutes les données.

Dans le coin supérieur droit, tapotez sur le bouton Éditer et vous pouvez supprimer des entrées individuelles dans la liste via l’icône rouge sur la gauche. Vous pouvez aussi tout supprimer en choisissant “Tout supprimer”. Une fenêtre de confirmation vous demandera toujours de confirmer.

Il est aussi possible de contrôler les données synchronisées avec votre Apple Watch. Pour cela, dans l’app Santé, tapotez sur Résumé puis sur votre image de profil et ensuite Appareils. Choisissez votre Apple Watch dans la liste et sélectionnez Paramètres de confidentialité.

Il y a aussi l’option de réinitialiser complètement l’Apple Watch. Cela efface tout sur l’appareil, mais ne touche pas aux données déjà synchronisées sur votre iPhone. Depuis l’Apple Watch, ouvrez l’app Réglages et choisissez Général, Reset et “Effacer tout le contenu et les réglages”.

Fitbit

Fitbit propose une multitude de trackers et de smartwatches, mais toutes se gèrent via l’app Fitbit pour Android ou iOS ; et vous pouvez aussi consulter vos données via le web. Les informations sont très diverses et vous pouvez en supprimer beaucoup si vous savez comment faire.

Depuis l’app mobile, ouvrez l’onglet Aujourd’hui et tapotez sur une tuile exercice. Si vous tapotez ensuite sur une activité individuelle, vous pouvez tapoter sur l’icône avec les trois petits points et choisir Supprimer pour la faire disparaître. Il en va de même pour les tuiles sommeil, via l’icône trois petits points, “supprimer les log”.

Sur le site Fitbit, vous pouvez choisir Log puis Nourriture, Activités, Poids ou Sommeil. Chacune a son icône corbeille pour l’effacer, mais vous devrez peut-être parfois les effacer individuellement. Utilisez l’outil de navigation dans le temps dans le coin supérieur droit pour remonter le temps.

Si vous ne trouvez pas comment supprimer quelque chose, Fitbit propose un guide complet : il n’est, par exemple, pas possible de supprimer les pas, mais vous pouvez les dissimuler en enregistrant manuellement une activité qui n’est pas de la marche sur la même période. Il est aussi possible de supprimer complètement votre compte. Pour ce faire, dans l’onglet Aujourd’hui de l’app, tapotez sur puis “Paramètres de compte” puis “Supprimer le compte”.

Samsung Galaxy

Pour les smartwatches Galaxy, toutes les données sont synchronisées dans l’app Santé pour Android ou iOS. Vous pouvez contrôler les informations transmises à l’app depuis l’app Galaxy Wearable sur votre téléphone. Sur l’écran principal, choisissez paramètres de la montre, puis Samsung Health.

Certaines informations peuvent être supprimées depuis Samsung Health, d’autres non. Certains exercices, par exemple, ne peut être supprimés que via Exercice dans l’onglet Home, puis en choisissant l’exercice, en tapotant sur les trois petits points et en choisissant sur Supprimer.

Le processus est similaire pour le sommeil. Si vous tapotez sur Sommeil dans l’onglet Home, vous pouvez naviguer dans chaque nuit pour les supprimer. Toujours via l’icône avec les trois petits points. Les données sur les prises de nourriture et d’eau peuvent aussi être effacées comme cela.

Vous pouvez aussi réinitialiser complètement la montre, depuis l’app Réglages sur la montre elle-même. Tapotez Général, puis Reset. Vous pouvez aussi effacer toutes les données Samsung Health dans l’app sur votre mobile en tapotant l’icône avec les trois petites lignes, l’icône avec la roue crantée, puis “Effacer les données personnelles”.

Garmin

Si vous avez une montre Garmin, vous utilisez l’app Connect et vous pouvez aussi visualiser vos données sur le web. Sur l’app mobile, ouvrez le menu puis sélectionnez Activités et Toutes les activités. Choisissez celle à supprimer, tapotez sur l’icône avec les trois petits points et “Supprimer l’activité”.

Le processus est similaire pour supprimer tel ou tel exercice (toujours depuis le menu) ou relevé de poids. Tapotez sur l’icône avec les trois petits points dans le coin supérieur droit et choisissez Supprimer. Certains enregistrements peuvent aussi être édités, c’est parfois plus intéressant que de supprimer.

Certaines données doivent être supprimées via le site web, y compris les données de bien-être et les segments d’entraînement. Pour les premiers, choisissez Activités et Pas sur la gauche, naviguer sur le jour à supprimer, cliquer sur l’icône en forme de roue crantée et choisir Supprimer. Pour l’autre, choisissez Entraînement puis Segments dans le menu de gauche, choisissez un segment et cliquez sur l’icône poubelle puis Supprimer.

Si vous voulez tout supprimer, Garmin permet de supprimer tout votre compte. Rendez-vous sur cette page puis cliquez sur “Supprimer vos données” et suivez les instructions à l’écran.