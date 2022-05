Comment écrire de bons textes alternatifs sur Twitter

Twitter permet de saisir des textes alternatifs sur vos images. Mais que mettre au juste ? Voici un petit guide pratique.

Twitter permet d’ajouter des textes alternatifs à vos images depuis des années, mais si vous n’utilisez pas de fonctionnalité de lecteur d’écran, vous ne lisez pas ces textes. Vous ne savez peut-être même pas ce dont il s’agit. Récemment, cependant, l’icône “ALT” a commencé à apparaître dans le coin des images et désormais, n’importe qui peut tapoter dessus pour voir les textes alternatifs d’une image. Qu’est-ce donc ? Et que faut-il y mettre ?

Qu’est-ce que le texte alternatif ?

Le texte alternatif est un texte visant à servir d’alternative – évidemment – à la visualisation de l’image en elle-même. C’est particulièrement utile pour celles et ceux qui utilisent une fonctionnalité de lecture vocale de l’écran, parce qu’ils ou elles sont déficients visuels, par exemple.

Si vous voulez vous faire une idée de ce que c’est que de naviguer sur Twitter en étant aveugle, regardez la vidéo de Cayla With a C. Une voix vient lire le contenu de chaque tweet, le plus souvent à vitesse rapide pour que vous puissiez naviguer rapidement. Les lecteurs d’écran peuvent aussi lire le texte alternatif des images à haute voix – sur Twitter ou autre -, pour que les gens qui ne peuvent les voir puissent au moins savoir de quoi il retourne.

Que faut-il mettre dans un texte alternatif ?

Pour répondre à cette question, posez-vous la question suivante : “que voudrais-je entendre si je ne pouvais pas voir cette image ?”

Si vous pouvez répondre à cette question, vous savez quoi saisir. Mais voyons quelques exemples :

Si l’image est une capture d’écran d’un texte

Le texte alternatif devrait être le texte, évidemment. Si vous avez simplement pris la capture d’écran d’un article, un copier/coller du texte important suffit. Les descriptions d’image de Twitter peuvent contenir jusqu’à 1 000 caractères (plus de trois fois et demi la longueur maximale d’un tweet), ce qui est souvent suffisant pour ce que vous voulez montrer. Si vous ne pouvez pas tout caser, éditez votre capture d’écran et faites un second tweet avec une seconde capture.

Si l’image est un mème

Les formats de mèmes sont facilement reconnaissables, il est donc parfois sensé faire référence à ce que les gens connaissent : “mème Kermit boit du thé”. S’il y a des mots, indiquez ce qui est écrit. Décrivez ce que le mème dit comme le feriez si vous avez rigolé en le lisant et que votre moitié vous demande pourquoi vous rigolez.

Si l’image est une photo

Là, vous devez utiliser votre propre jugement : décrivez ce qui compte vraiment sur la photo. Certains donneront une description détaillée de tout ce que l’on peut voir. Cela peut être utile si la photo a beaucoup de petits détails et que l’intérêt est justement de montrer que le contenu est riche. Mais la plupart du temps, si l’on partage une photo, c’est pour un élément ou deux, maximum.

Par exemple, pour un selfie à la salle de sport, le texte “Selfie sport, je suis à fond, mes biceps ont l’air bien” peut être parfait. Si vous publiez une photo et que vous demandez dans le tweet “Quel genre de fleur est-ce ?”, vous devriez alors mettre une description détaillée de la fleur dans votre texte alternatif.

Si l’image n’est là que pour la décoration

Parfois, une image n’ajoute pas vraiment d’information, elle n’est là que pour la décoration. Vous pouvez toujours la décrire si c’est utile (“foule de gens heureux”). Sinon, c’est l’un des rares cas où il est tout à fait possible de laisser le texte alternatif vide.