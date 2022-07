Comment échanger secrètement des messages sur iPhone

L'application Notes sur iOS permet de collaborer. Et cette fonctionnalité offre la possibilité de communiquer secrètement avec une ou plusieurs personnes.

L’application Notes sur iOS dispose d’un outil de collaboration permettant à plusieurs personnes de collaborer sur une même note. Quiconque a ajouté la note peut lire et éditer le texte en temps réel, comme vous le feriez sur un Google Docs. C’est une fonctionnalité incroyablement utile pour permettre à des gens de travailler sur un même projet, pour l’école ou le travail, mais cela peut aussi servir pour discuter secrètement.

À l’heure actuelle, il est impossible d’envoyer des messages texte éphémères sur iPhone, comme le permet Snapchat. Vous pouvez toujours supprimer le message, mais celui-ci existera chez le destinataire (du moins, jusqu’à iOS 16 avec sa fonctionnalité modification et annulation de l’envoi). Avec Notes, cependant, vous pouvez écrire un message, que le destinataire va pouvoir lire, supprimer et y répondre. Vous pouvez faire cela dans un sens et dans l’autre, avec chaque participant qui supprime le message dès qu’il l’a lu. En pratique, vous pouvez avoir une conversation très longue et très personnelle, sans la moindre preuve de son existence. Voici comment procéder.

Créer une note

Sur votre iPhone, lancez l’app Notes et tapotez sur le bouton Composer en bas à droit de l’écran. Ensuite, tapez ce que vous voulez pour la conserver – sans quoi, elle sera supprimée quand vous quittez la note -. Vous pouvez aussi démarrer avec une note existante, mais il vaut mieux commencer avec une note vierge.

Modifier les options de partage de la note

Une fois la note créée, vous pouvez ajouter une autre personne comme collaborateur. Celle-ci pourra lire et modifier. Pour commencer, tapotez sur le bouton Plus en haut à droite et ensuite “Partager la note”.

Tapotez ensuite sur “Options de partage” et assurez-vous que l’option “Peut effectuer des modifications” est sélectionnée sous Permission. Vous devriez aussi décocher “Tout le monde peut ajouter des utilisateurs” si vous voulez être la seule personne à pouvoir ajouter des participants. Retournez à la page précédente une fois la configuration terminée.

Ajouter un collaborateur et partager le lien

Ensuite, choisissez une méthode pour partager la note : vous pouvez l’envoyer via SMS, email, réseau social et autre. Si vous balayez sur les options de partage, vous pouvez sélectionner “Copier le lien”, pour copier le lien dans le presse-papier et le coller où vous voulez.

Vous pouvez aussi tapoter sur l’icône Ajouter pour chercher dans vos contacts. Ajouter un contact à la note est absolument nécessaire – si vous partagez le lien sans ajouter un contact, l’autre personne ne pourra voir ou modifier la noter, même avec le lien -.

Communiquer secrètement via Notes

L’autre personne doit désormais ouvrir le lien et accepter l’invitation. Si elle accepte, elle sera redirigée vers l’app Notes et la note que vous venez de créer. Pour communiquer, saisissez votre texte, l’autre personne verra ce que vous tapez en temps réel, sans même devoir tapoter sur Envoyer. Elle recevra aussi une notification chaque fois que la note est modifiée.

Chaque personne se voit assigner une couleur, pour suivre qui tape quoi. Vous pouvez aussi balayer vers la droite pour voir le nom de la personne qui a écrit le message ainsi qu’un horodatage.

Vous pouvez aussi tapoter sur le bouton “Partager la note”, aller dans “Gérer la note partagée” et ensuite activer “Mettre en évidence toutes les modifications”. Ainsi, tous les messages resteront en évidence de manière permanente avec leur couleur, plus pratique pour suivre la conversation.

Vous pouvez aussi, a contrario, effacer votre message ou cela de l’autre personne dès sa lecture. Ainsi, le processus se rapproche davantage d’une conversation éphémère.

Et vous pouvez utiliser du texte, mais aussi des photos, des vidéos, des liens et autre.

Effacer définitivement une conversation secrète

Si vous êtes le créateur de la note et que vous voulez la garder, mais empêcher qu’elle soit de nouveau modifiée, c’est facile. En haut à droite, tapotez sur “Voir les participants” et “Gérer la note partagée”. Pour supprimer un participant, vous pouvez soit balayer son nom vers la gauche et tapoter ensuite sur “Supprimer” ou tapoter sur le nom puis “Retirer l’accès”.

Vous pouvez aussi tapoter sur l’option “Cesser le partager”. Tous les participants seront supprimés et la note sera effacée sur tous les appareils.

Si vous n’êtes pas le créateur de la note, vous pouvez simplement supprimer la note de votre application Notes.