Comment diffuser du contenu de votre smartphone sur votre TV

Pour envoyer du contenu depuis son smartphone vers son TV, c'est simple. On vous dit comment cela fonctionne.

Regarder un film ou une série sur son smartphone est tout à fait acceptable, mais c’est souvent bien mieux sur un plus grand écran. Si vous voulez regarder photos, vidéos ou même envoyer de l’audio sur votre TV plutôt que sur smartphone, l’opération est possible, et plutôt facilement. La plupart du temps, il vous faudra utiliser un appareil tiers, comme un Apple TV ou un Roku ou Chromecast. La plupart des TV modernes ont cependant tout le nécessaire pour ce faire.

Si vous avez un iPhone

L’option la plus simple reste d’avoir un boîtier Apple TV. Une fois branché à votre TV et connecté sur le même réseau Wi-Fi que votre iPhone, l’Apple TV apparaîtra comme destination chaque fois que vous tapotez sur le bouton AirPlay sur une app audio ou vidéo. Dans certaines apps, le bouton est dans le menu Partager.

Vous pouvez aussi répliquer l’écran de votre iPhone sur un Apple TV via AirPlay. Faites apparaître le Centre de contrôle (en tirant l’écran vers le bas depuis le coin supérieur droit) et tapotez sur le bouton dédié (avec les deux rectangles l’un à côté de l’autre). Choisissez Apple TV dans la liste pour établir la connexion.

Ces dernières années, Apple a permis aux fabricants de TV d’intégrer AirPlay dans leurs TV. Plus besoin donc d’Apple TV. La condition reste la même, il faut que le téléviseur soit sur le même réseau Wi-Fi pour en profiter.

Les accessoires Roku récents sont aussi compatibles avec AirPlay. En ce qui concerne les appareils Google Chromecast, il n’y a pas de prise en charge depuis les propres apps d’Apple, mais la plupart des apps tierces de l’iPhone prennent en charge ce protocole. Tapotez sur le bouton Diffusion pour voir le ou les appareils Chromecast compatibles connectés et diffuser votre contenu.

Si vous avez un smartphone Android

Sur Android, trouver la meilleure solution est un peu plus compliqué parce qu’il y a davantage de variations entre les fabricants et les versions d’Android. Le standard Chromecast est supporté presque partout, c’est le plus simple pour diffuser de votre smartphone vers un TV.

Branchez un Chromecast sur votre TV, assurez-vous que votre smartphone Android est sur le même Wi-Fi et l’appareil devrait apparaître quand vous tapotez sur le bouton Diffusion (un rectangle avec une petite vague Wi-Fi dans le coin). La plupart des apps Android qui peuvent lire de l’audio ou de la vidéo ont ce bouton quelque part.

Vous pouvez aussi utiliser un Chromecast pour répliquer votre écran Android sur votre téléviseur. Il vous faudra Google Home pour Android, que vous avez probablement déjà si vous avez configuré votre Chromecast. Sélectionnez le Chromecast sur l’écran principal de l’app Home, puis “Caster mon écran”.

Si vous n’avez pas de Chromecast, tout est un peu plus compliqué. Certains appareils Android prennent en charge la réplication d’écran vers les accessoires Roku, mais cela dépend d’un fabricant à un autre. L’option n’est pas disponible sur les Google Pixel, par exemple, mais elle l’est sur les Samsung Galaxy, elle est baptisée Smart View.

Il en va de même avec les Amazon Fire TV : restez appuyé sur le bouton home sur la télécommande Fire TV pendant quelques secondes et choisissez Mirroring. Une fois configuré, vous pouvez aller dans les Paramètres sur votre appareil Android et choisir “Appareils connectés” et choisir l’appareil Amazon, si le mirroring est pris en charge.

L’application AllCast, gratuite ou 5 $ pour débloquer toutes les fonctionnalités, permet de diffuser audio, vidéo et images depuis un smartphone Android sur une grande variété d’appareils branchés sur un TV, parmi lesquels un Apple TV, un Roku ou un Amazon Fire TV.