Comment déverrouiller son iPhone quand on porte un masque

Avec un masque sur le visage, Face ID est presque inutilisable. Fort heureusement, Apple propose une solution de déverrouillage alternative, via l'Apple Watch.

Il faudra très certainement encore patienter un long moment avant de pouvoir se passer de masque en public. D’ici là, déverrouiller son iPhone via Face ID restera une opération assez délicate. Si Apple a effectivement apporté un certain nombre d’améliorations, notamment pour afficher plus rapidement le clavier numérique pour le mot de passe lorsqu’un masque est détecté, le processus reste fastidieux.

La bonne nouvelle, c’est que, avec la sortie d’iOS 14.5, Apple a introduit une nouvelle méthode pour débloquer l’iPhone quand vous portez un masque. Celle-ci implique d’utiliser une Apple Watch. Si vous possédez une Apple Watch et un iPhone compatible Face ID, vous pouvez donc déverrouiller votre téléphone via la montre directement.

La liste des appareils compatibles

Selon Apple, pour profiter de cette fonctionnalité, il vous faut un iPhone compatible avec Face ID. Autrement dit, un iPhone X ou plus récent. Il vous faut aussi iOS 14.5 ou ultérieur installé sur le téléphone. Concernant la montre, il faut une Apple Watch Series 3 ou plus récente. Doit aussi être installé watchOS 7.4 ou ultérieur.

Comment déverrouiller son iPhone via l’Apple Watch

Ouvrez l’application Réglages sur votre iPhone et rendez-vous dans la section Face ID & Code. Entrez votre mot de passe pour vous authentifier. Allez jusqu’à l’option Déverrouiller avec l’Apple Watch et activez-la. Assurez-vous que la détection du poignet est aussi activée. Maintenant, quand vous tenterez de déverrouiller votre iPhone avec un masque sur le visage, si votre Apple Watch est sur votre poignet et que vous êtes authentifié(e), votre iPhone se déverrouillera. Vous aurez aussi un signal haptique sur l’Apple Watch vous indiquant la bonne exécution de la manœuvre.

Si ça ne fonctionne toujours pas ?

Si vous remplissez les conditions et que vous n’arrivez pas à faire fonctionner ce déverrouillage, il faut vous assurer que l’Apple Watch et l’iPhone sont appairés et que le Bluetooth et le WiFi sont activés. Il faut aussi vérifier que le mot de passe de l’Apple Watch et la détection du poignet sont activés et que, lorsque l’Apple Watch est à votre poignet, elle soit déverrouillée.

Que faire en cas de déverrouillage non sollicité ?

Si, par exemple, quelqu’un porte votre iPhone devant votre visage pour le déverrouiller, vous pouvez le reverrouiller rapidement en tapotant sur le bouton “Verrouiller l’iPhone” qui apparait sur l’Apple Watch. La prochaine fois que votre iPhone devra être déverrouillé, il vous faudra renseigner votre code pour vérification supplémentaire.