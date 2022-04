Comment déverrouiller son iPhone avec Face ID quand on porte un masque

L'iPhone peut être déverrouillé avec Face ID même si vous portez un masque. Une option spéciale existe dans iOS 15.4. À moins de passer par l'Apple Watch.

Lorsque vous êtes dans un endroit dans lequel il est encore obligatoire de porter un masque et que vous devez utiliser Face ID, retirer le temps de déverrouiller son iPhone n’est peut-être pas la meilleure des solutions. Vous allez peut-être plutôt taper votre code PIN. Cela étant dit, grâce à iOS 15.4, il est possible d’utiliser Face ID tout en gardant son masque.

Tant que vous avez un iPhone 12 ou plus récent avec iOS 15.4 ou ultérieur, vous pouvez aller dans les réglages et activer une nouvelle fonctionnalité qui utilise un autre niveau de détection pour garantir que c’est bel et bien vous. Cela permet d’utiliser Face ID en gardant son masque.

Cela étant dit, si vous avez un iPhone plus ancien ou que vous ne voulez pas mettre à jour sur iOS 15.4, il y a une autre méthode pour déverrouiller votre iPhone lorsque vous avez votre masque, via votre Apple Watch. Les deux méthodes sont explicitées ci-dessous.

Comment utiliser Face ID avec un masque

Cette nouvelle fonctionnalité est exclusive à iOS 15.4 et seulement disponible sur les iPhone 12, 12 mini, 12 Pro et 12 Pro Max, ainsi que les iPhone 13, 13 mini, 13 Pro et 13 Pro Max. Une fois la mise à jour installée, vous verrez l’option pour utiliser Face ID avec un masque durant l’écran d’accueil, mais vous pouvez aussi suivre les instructions suivantes pour l’activer :

Sur votre iPhone, direction les Réglages. Allez dans Face ID et Code et entrez votre code. Activez l’option Face ID avec un masque. Sur la page suivante, choisissez l’option Utiliser Face ID avec un masque. Enfin, retirez votre masque si vous en avez un et configurez Face ID.

Le système va vous informer que votre visage doit correspondre à celui qui est déjà enregistré, ceci pour que vous ne puissiez pas vous enregistrer sur le smartphone de quelqu’un d’autre, par exemple. Bien que tout votre visage soit scanné, la fonction Utiliser Face ID avec un masque renforcer la détection des traits uniques autour des yeux. Une fois la configuration achevée, vous pourrez déverrouiller votre iPhone avec votre masque (et sans, bien évidemment).

Comment utiliser votre Apple Watch pour déverrouiller votre iPhone

Si vous n’avez pas iOS 15.4 ou un iPhone 12 ou 13, vous pouvez toujours déverrouiller votre iPhone avec votre masque en utilisant votre Apple Watch. Pour que cela fonctionne, il vous faudra avoir iOS 14.5 ou plus récent et WatchOS 7.4 ou plus récent. Pour configurer l’ensemble :

Ouvrez l’application Réglages sur votre iPhone. Sélectionnez Face ID et Code et entrez votre code. Faites défiler jusqu’à Déverrouiller avec l’Apple Watch, trouvez votre Apple Watch et activez l’option.

Maintenant, lorsque vous portez votre masque, vous n’aurez qu’à tenir votre téléphone comme vous le faites normalement pour le déverrouiller avec Face ID. Vous devriez sentir votre montre vibrer, pour vous faire savoir que celle-ci a déverrouillé votre iPhone.

L’alerte sur la montre est plus qu’un simple avertissement. Sur cet écran, on trouve aussi un bouton pour verrouiller le téléphone, au cas où il aurait été déverrouillé par quelqu’un d’autre. C’est une fonctionnalité de sécurité permettant de s’assurer qu’un tiers ne ramasse pas votre téléphone et le déverrouille en portant un masque, par exemple. C’est assez peu probable, certes, mais l’existence de ce bouton est rassurante.