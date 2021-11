Comment désinstaller plusieurs applications Android en même temps

Désinstaller plusieurs applications Android en une seule fois est une opération très facile. Voici tout ce que vous devez savoir.

Après plusieurs mois ou années d’utilisation de notre smartphone, on accumule un grand nombre d’applications. Certaines de ces applications n’ont peut-être même servi qu’une seule fois ou à peine davantage, à cause de circonstances spéciales ou des besoins du moment, avant de tomber de l’oubli le plus total et de prendre la poussière sur le téléphone. Dans un monde idéal, nous supprimerions ces applications une fois leur mission accomplie, mais la plupart du temps, nous oublions tout simplement de le faire. Sur Android, il est assez facile de faire le ménage rapidement.

Avec cette accumulation, le stockage du smartphone est grignoté petit à petit par ces applications fantôme que nous n’utilisons plus. Si vous souhaitez faire un bon ménage de printemps, facilement, rapidement et efficacement, plutôt que de passer en revue les applications installées une à une, sachez qu’il est possible d’en désinstaller plusieurs en même temps.

Désinstaller plusieurs applications Android en une seule fois

Ouvrez le Play Store sur votre téléphone puis tapotez sur l’icône de votre profil en haut à droite de l’écran. Sélectionnez “Gérer les applications et l’appareil”. Vous pouvez désormais voir combien d’applications sont installées sur votre téléphone et combien d’espace qu’elles occupent. Tapotez sur cette ligne. Vous devriez alors voir apparaître la liste complète des applications installées. Cochez les cases des applications à désinstaller et lorsque vous êtes prêt(e), tapotez sur l’icône corbeille en haut à droite de l’écran. Tapotez sur “Désinstaller” dans la fenêtre de confirmation.

Maintenant, toutes les applications que vous venez de sélectionner vont être désinstallées et supprimées de votre téléphone. Gardez bien à l’esprit que seules les applications installées sur votre smartphone via le Play Store sont accessibles par ce biais. Cela signifie que si vous avez installé des apps via des méthodes ou des stores alternatifs, elles n’apparaîtront pas ici, il faudra les supprimer séparément.