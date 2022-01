Comment désactiver les propositions d’Amazon Alexa ?

Amazon Alexa n'hésite plus, depuis quelque temps, à faire des suggestions non sollicités. Et si vous voulez vous en débarrasser, la chose est loin d'être simple.

“By the way”, trois petits mots que Amazon Alexa a appris à dire, à répéter même, bien trop souvent selon certains, au fil des journées. Parce que l’assistant numérique vocal n’hésite plus à vous faire des suggestions. Des suggestions non sollicitées d’une part, et qui sont parfois bien loin de votre intention première d’autre part.

Ces suggestions peuvent énerver au quotidien, d’autant qu’il n’y a pas un paramètre clair pour les désactiver purement et simplement. La seule solution, finalement, à ce stade tout du moins, c’est de désactiver tout ce dont vous ne voulez pas ou dont vous n’avez pas besoin. Vous pourrez alors réduire le nombre et la gravité, si l’on peut dire, de ces interruptions. Les suggestions ne disparaîtront pas complètement, mais en atténuerez l’impact, assurément.

Si vous tenez absolument à vous débarrasser de ces suggestions, notre confrère américain Dale Smith de CNET a trouvé une solution pour le moins extrême, mais qui implique de faire un grand nombre de compromis que vous n’êtes pas nécessairement prêt(e) à faire.

La méthode extrême : redevenir un enfant

Amazon propose un certain nombre d’appareils pour enfants, les Echo Kids et Echo Show Kids, avec un écran. Tous les appareils Amazon Echo disposent cependant d’un paramètre pour passer en mode enfant, dans son fonctionnement. Et cela signifie de faire sans ces interruptions, mais certaines autres fonctionnalités se voient aussi limitées.

En mode enfant, par exemple, la musique s’en tient aux chansons non explicites. La communication est aussi limitée – le Drop-In est possible, mais les appels avec des Echos à l’extérieur de la maison, même ceux d’amis ou de membres de la famille sont désactivés -.

Cela étant dit, la plupart des fonctionnalités basiques des enceintes connectées – contrôle de la domotique, heure, météo, réponse aux questions – fonctionnent à l’identique. Le seul moyen de savoir si vous pouvez vivre avec les limitations de ce mode, c’est d’essayer. Pour ce faire :

Ouvrez l’application Alexa et tapotez sur Appareils dans le menu puis sur Echo & Alexa. Faites défiler jusqu’à l’appareil que vous souhaitez passer en mode enfant et tapotez sur son nom. À peu près à la moitié de la page, tapotez sur Amazon Kids, basculez le bouton et tapotez sur Configurer Amazon Kids sur la page suivante. Sélectionnez un profil enfant existant ou tapotez sur Ajouter un enfant pour en créer un et finalisez l’opération.

Moins de restrictions, davantage d’interruptions

Pour celles et ceux qui ne veulent pas limiter ainsi les fonctionnalités de leur Amazon Echo, il va falloir plonger dans les paramètres pour trouver les options qui s’offrent à vous.

L’une des pistes est de désactiver le paramètres Things to Try. De toute façon, c’est une bonne idée de désactiver cette fonctionnalité. Dans l’application Alexa, allez sur Plus puis Paramères et ensuite dans Notifications, tapotez sur Things to Try (Choses à Essayer). Désactiver les deux options.

Tout le monde devrait changer ces paramètres Alexa

Les Hunches peuvent être très pratiques, mais certains peuvent les trouver trop invasives. Pour les désactiver, tapotez sur Plus dans l’application Alexa, puis Paramètres et Hunches.

L’autre paramètre que vous voulez cette fois activer, c’est le Mode Bref, pour désactiver les réponses non nécessaires d’Alexa. L’assistant ne vous répètera plus ce qu’il vient de faire. Pour l’activer, tapotez sur Plus, puis Paramètres et Réponses vocales. De là, activez le Mode Bref. Tant que vous y êtes, activez aussi le Mode Chuchotement.

Davantage de paramètres Alexa que vous ne regretterez pas de désactiver

Si vous êtes comme presque tout le monde, vous aurez un email, un message texte et une notification push de l’application Alexa chaque fois qu’une commande est expédiée ou arrive. Vous n’avez pas besoin que votre enceinte connectée vous le rappelle en plus. Le même menu qui permet de désactiver tout ça a aussi des options pour tout un tas de trucs inutiles : recommandations et offres, requêtes pour noter les produits que vous avez achetés, notifications en cas de faible quantité de ceci ou cela, etc.

Allez dans Plus puis Paramètres et Notifications et enfin Amazon Shopping. Là, désactivez tout – si vous le voulez, évidemment -.

Désactivez aussi les Annonces si vous le voulez

Si vous cherchez d’autres éléments à désactiver, vous pourriez être tenté(e) de désactiver les Annonces. Il s’agit là des annonces faites par d’autres humains – vous où celles et ceux avec qui vous vivez -. Si vous voulez que votre téléphone vous avertisse lorsque quelqu’un a fait une annonce depuis un appareil Alexa, laissez-le activé.

Et voilà, avec ces différents paramètres, Alexa devrait moins parler sans être sollicité. Il se peut qu’il y ait d’autres réglages qui aident dans cet objectif, n’hésitez pas à nous en faire part.