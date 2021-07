Comment désactiver les commentaires sur Instagram

Instagram permet de désactiver les commentaires des publications, une option bien pratique pour éviter les trolls et autres messages irrespecteux.

Les plates-formes de media sociaux comme Instagram peuvent être un bon endroit pour rassembler les gens. Cela peut permettre de regrouper des personnes qui partagent des centres d’intérêt ou pour se faire de nouveaux amis. Cependant, il s’agit encore d’Internet, et tout n’est jamais totalement bon. Le web, a fortiori social, a ses deux côtés, et l’autre peut être très sombre et malsain.

De nombreux influenceurs doivent composer avec des abonnés toxiques et gérer de très nombreux commentaires méchants, voire véritablement haineux, chaque fois qu’ils publient quelque chose en ligne. Certains parviennent à passer outre facilement mais d’autres restent très sensibles à ce genre de réactions. Alors, plutôt que de devoir jouer les modérateurs, il peut être de bon aloi de simplement désactiver complètement les commentaires.

Désactiver les commentaires Instagram

Lancez Instagram. Tapotez sur la publication pour laquelle vous souhaitez désactiver les commentaires. Tapotez sur l’icône trois petits points en haut à droite. Sélectionnez “Désactiver les commentaires”. Vous pouvez désormais remarquer que la publication n’a désormais plus aucun commentaire et qu’il n’est plus non plus possible de commenter.

Les étapes ci-dessus fonctionnent pour les publications déjà faites. Il est possible de procéder ainsi pour d’anciennes publications dans la mesure où il ne semble il y avoir aucune limite de temps. Cependant, si vous voulez désactiver les commentaires sur les nouvelles publications avant qu’elles soient postées :

Avant de publier, tapotez sur “Paramètres avancés”. Sous “Commentaires”, activez “Désactiver les commentaires”. Publiez votre post.

Si vous changez d’avis plus tard que vous voulez autoriser les commentaires sur ce post, vous pouvez suivre les instructions précédentes pour les réactiver. Si vous trouvez que les commentaires sont trop difficiles à gérer, les désactiver ne vous prendra que quelques secondes.

FAQ

Puis-je désactiver les commentaires pour tous mes posts en même temps ?

Malheureusement non. Instagram ne permet pas actuellement de désactiver les commentaires sur tous vos posts en même temps. Si vous voulez le faire, il vous faudra procéder un par un. Si vous avez déjà publié des centaines, voire des milliers de fois, cela risque de prendre un certain temps mais il n’y a actuellement aucune alternative.

Désactiver les commentaires les supprime-t-il ?

Non. Désactiver les commentaires sur les posts Instagram ne les supprime pas. Si vous désactivez les commentaires un vieux post qui a déjà des commentaires, ceux-ci seront simplement cachés. Lorsque vous les réactivez, si vous le souhaitez, ils réapparaitront. Si vous voulez supprimer les commentaires, il faut le faire manuellement, par post et par commentaire.