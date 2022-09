Comment désactiver le son de Twitter au rafraîchissement du fil

Twitter a ajouté il y a peu un son à chaque fois que vous rafraîchissez votre fil d'actualité. Voici comment le désactiver si vous n'en voulez pas.

Le changement peut être effrayant. La plupart du temps, nous n’aimons pas cela. Tout devrait toujours rester en place, pour que nous sachions comment les choses fonctionnent et comment les utiliser. Lorsqu’une entreprise comme Twitter va jusqu’à changer le son joué lorsque vous rafraîchissez votre fil, c’est le ciel qui s’abat sur nos têtes. Littéralement. Ou presque. Si vous ne voulez plus de ce son chaque fois que vous rafraîchissez votre fil d’actualités, sachez que vous pouvez le désactiver définitivement.

Selon un article de The Verge, Twitter a commencé à déployer ce son sur les versions iOS et Android de ses apps au début de l’été. Ce son aurait été déployé plus rapidement sur iOS que sur Android, mais il est depuis longtemps bien en place sur tous les smartphones du globe. Avec une étrangeté sur les Pixel, semble-t-il, où seul le son au début du rafraîchissement se fait entendre. Celui à la fin de l’opération, non.

Désactiver le son est très facile. Bien sûr, il ne sera pas joué si votre iPhone ou votre smartphone Android est en mode silencieux, dans la mesure où, dans ce cas, tous les sons sont désactivés. Sur iPhone, il suffit de passer en mode silencieux via le bouton dédié. Sur Android, pressez l’un des boutons de volume pour faire apparaître les contrôles de volume, tapotez sur “Sonnerie”, puis sur “Vibreur” ou “Silence”.

Cette méthode ne fonctionne que si tout votre téléphone est en silencieux. Si vous souhaitez garder les sons, mais pas celui de Twitter, vous pouvez désactiver les sons pour la seule application Twitter. Pour ce faire, balayez vers la droite sur l’écran d’accueil de Twitter pour faire apparaître le menu latéral et tapoez sur “Paramètres et confidentialité”. Tapotez ensuite sur “Accessibilité, affichage et langues” puis choisissez “Affichage” (Android) ou “Affichage et sons” (iOS). Désactivez “Effets sonores” dans la section Son et vous n’entendrez plus le son de rafraîchissement de votre fil Twitter.