Comment définir un contrôle parental sur vos enceintes connectées

Si les enceintes connectées sont très utiles au quotidien, avec les enfants, il convient de restreindre quelque peu ces appareils. Voici comment mettre en place le contrôle parental.

Si vous avez une ou plusieurs enceintes connectées et des enfants, vous savez qu’ils n’ont aucun souci à utiliser ces appareils, demandant ceci ou cela à Alexa, Siri ou Google Assistant comme si c’était une seconde nature. Et même si vos chères petites têtes blondes en savent davantage que vous sur le sujet, vous ne voulez pas nécessairement qu’elles aient accès à telle ou telle information, qu’il s’agisse de musique inappropriée ou de votre agenda. C’est là que le contrôle parental entre en jeu. Voici comment le mettre en place.

Google Nest

Si vous avez une enceinte Google Nest (anciennement Google Home), vous avez plusieurs options à disposition pour restreindre les possibilités à vos enfants. Ouvrez l’app Google Home sur votre téléphone, puis tapotez sur Paramètres et Bien-être numérique. Là, vous pouvez définir des filtres et une plage horaire pour l’utilisation de vos enceintes. Les filtres prennent en charge la musique, les podcasts, les actualités, les appels et les messages. Vous pouvez aussi restreindre l’enceinte aux “actions pour la famille”.

Vous trouverez davantage de paramètres en choisissant l’enceinte Nest sur la première page de l’app Google Home puis en tapotant sur l’icône en forme de roue dentée en haut à droite de l’écran. Choisissez Notifications et Bien-être numérique et vous retrouverez les options précédentes ainsi que les alertes, le mode nuit, le mode ne pas déranger et bien davantage.

Si vous voulez un contrôle parental plus avancé pour vos enceintes Google Nest, vous pouvez créer leur propre compte à vos enfants et les ajouter dans le groupe Google Family Link. Les enceintes sont suffisamment intelligentes pour reconnaître les voix de vos enfants et adapter les réponses en conséquence. Depuis l’application Family Link sur votre téléphone, choisissez Gérer les paramètres, Google Assistant et Ajouter votre enfant aux nouveaux appareils.

Amazon Echo

Les contrôles parentaux sur les enceintes Amazon Echo sont plutôt compréhensibles – une version existe même spécialement pour les enfants – et ceux-ci reprennent des paramètres dans l’app Alexa sur votre smartphone et dans le Amazon Parents Dashboard sur le web.

Sur l’app Alexa, tapotez sur Appareils, Echo & Alexa, puis sur l’enceinte concernée. Tapotez sur l’icône en forme de roue dentée pour accéder à l’écran des paramètres de celle-ci, faites défiler la page et choisissez Amazon Kids. Activez la fonctionnalité. Si vous n’avez pas de compte enfant lié à votre compte Amazon principal, il vous sera demandé de le faire.

Une fois ceci fait, tapotez sur Paramètres Amazon Kids sur le même écran pour contrôler ce que vos enfants sont en mesure de faire. Ces paramètres couvrent les limites horaires sur les appareils, le genre de contenu, etc. Tapotez sur l’enceinte Echo pour configurer cet appareil en particulier : vous pouvez activer un filtre explicite pour la musique et activer ou désactiver les fonctionnalités de communication comme les appels et la messagerie.

Connectez-vous sur l’interface web de votre famille Amazon et vous pourrez retrouver tous les paramètres disponibles sur votre smartphone et certains extras. L’Echo que vous avez spécifié comme accessible à votre enfant peut aussi être retrouvé d’ici, et il est possible d’ajouter plusieurs enfants sur une même enceinte.

Apple HomePod

Si vous avez un HomePod ou un HomePod Mini, il n’y a pas vraiment de contrôle parental à proprement parler, mais vous pouvez configurer votre enceinte pour qu’elle soit adaptée aux enfants. Depuis l’iPhone, iPad ou Mac, trouvez le HomePod ou HomePod Mini dans l’application Home puis tapotez ou cliquez sur son icône.

Cliquez ou tapotez ensuite sur l’icône en forme de roue dentée, en bas à droite de l’écran, pour accéder aux paramètres du HomePod ou HomePod Mini. Le premier intéressant est intitulé “Allow Explicit Content”, que vous voudrez désactiver si vous ne voulez pas que les plus petits entendent de vilains mots. La musique et les podcasts marqués comme “explicites” ne seront pas joués.

Plus bas dans le menu, tapotez ou cliquez sur Personal Requests et désactivez cette option. Vos enfants ne pourront alors pas envoyer de messages, passer des appels ou créer des rappels via l’Apple ID associé au HomePod ou HomePod Mini. Vous ne pourrez plus y accéder non plus, mais ce n’est peut-être pas une mauvaise chose.

Selon l’endroit où est placée l’enceinte et comment vous l’utilisez, vous pourriez aussi vouloir assigner l’Apple ID de votre enfant, si vous avez configuré le Partage familial. Vous pouvez changer l’Apple ID utilisé par le HomePod ou HomePod pour le contrôle de la musique et des podcasts en tapotez sur Utilisateur principal dans les paramètres et en choisissant quelqu’un de votre famille – ou un Compte HomePod générique -. Ce compte n’est utilisé que si la reconnaissance vocale de Siri est incapable de distinguer qui parle.