Comment définir ses propres routines dans Google Home

Google Assistant permet d'aller très loin dans la personnalisation d'actions complexes grâce aux Routines. Voici comment créer les vôtres.

Sortir de son lit peut être une vraie épreuve pour certains. Grâce aux routines, dire “Hey Google, bonjour”, permet de démarrer plus facilement grâce au Google Assistant de votre enceinte connectée Google Home. Cette commande vous indique l’heure, vous donne les prévisions météo du jour, quelques actualités intéressantes pour vous et vous rappelle vos rendez-vous de la journée. Pratique !

Les routines permettent à Google Assistant de répondre comme un parfait assistant humain. Vous pouvez programmer l’assistant pour allumer des lumières, jouer de la musique, augmenter la température sur votre thermostat, en une seule et unique commande. La routine existante “bonjour” est déjà sympathique, certes, mais vous pouvez créer vos propres routines, avec les réponses de votre choix.

Pour utiliser les routines, il vous faut l’application Google Home et un appareil disposant de Google Assistant. L’application est disponible sur iOS et Android. Google Assistant est intégré dans la majorité des smartphones récents. Les routines fonctionnent aussi sur les enceintes connectées comme les Google Home ou Nest, les smart displays comme le Nest Hub ou les tablettes et iPhone, si vous téléchargez Google Assistant. L’assistant numérique vocal de Google est même présent dans certains casques et écouteurs.

Comment définir ses propres routines pour Google Assistant

Ouvrez l’application, connectez-vous avec un compte Google et vous verrez un bouton Routines en haut. Tapotez dessus pour voir une liste d’options. Tapotez sur l’une d’entre pour la déclencher. Certaines sont très intéressantes pour avoir un aperçu de ce que peuvent accomplir les routines. Tapotez sur Configurer les routines pour commencer à les personnaliser. Vous pouvez adapter chacune des routines existantes selon vos souhaits ou vous pouvez en créer de nouvelles.

Pour créer une toute nouvelle routine, cliquez sur l’icône + en bas à droite de l’écran. Vous allez voir des champs pour un déclencheur et une date/heure, et la possibilité d’ajouter une action. Entrez le déclencheur que vous voulez utiliser.

Imaginons que vous voulez créer une routine pour indiquer à Google que vous êtes prêt à faire du sport, le déclencheur pourrait être “c’est l’heure de faire du sport”. Vous pouvez ajouter des déclencheurs alternatifs dans ce menu. Évitez par contre les questions comme déclencheur, Google Assistant aura plutôt tendance à chercher la réponse à ces questions plutôt qu’à démarrer votre routine.

Vous devez ensuite renseigner une date et/ou une heure, ceci pour permettre, le cas échéant de programmer le déclenchement automatique.

Ensuite, il faut dire à Google Assistant ce que vous voulez qu’il fasse. Les options sont nombreuses, vous pouvez demander à peu près n’importe quoi à Google Assistant avec des commandes individuelles. N’hésitez pas à fouiller les options proposées pour avoir des infos et éventuellement utiliser les actions déjà existantes.

Si vous ne trouvez pas votre bonheur, faites défiler tout en bas de la liste et cliquez sur Utiliser des commandes personnalisées. Renseignez alors l’intitulé de l’action que vous aimeriez que l’assistant vous dise. Vous pouvez mettre en place à peu près tout ce que vous voulez.

Grâce aux routines, vous pouvez en faire bien davantage avec vos appareils compatibles Google Assistant une fois personnalisés ainsi. N’hésitez pas à fouiller sur le web, les internautes proposent souvent leurs routines. Ce sont de parfaites sources d’inspiration.