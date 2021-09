Comment débarrasser son smartphone des microbes et autres saletés sans l’endommager

Le smartphone est un objet très sale, dans le sens où il est toujours plein de microbes et autres saletés. Voici comment le nettoyer sans l'endommager.

Votre smartphone est un nid à bactéries. Pensez à toutes les fois où vous le posez sur un comptoir ou sur une table. Ou que vous prenez votre téléphone après avoir touché de la nourriture, une poignée de porte, les boutons d’un distributeur de billets, etc. Les microbes sont partout, et avec la crise sanitaire liée au Covid-19, il est plus que temps de prendre l’habitude de garder son smartphone propre.

Les surfaces dures ne sont pas considérées comme l’un des vecteurs principaux du Covid-19 mais n’importe quel microbe qui est présent sur votre smartphone ou son étui peut être transféré dans votre corps. Les autorités de santé expliquent que le Covid-19 peut rester plusieurs heures voire plusieurs jours sur les surfaces et les objets. Il est donc recommandé de nettoyer son smartphone au moins une fois par jour et mieux vaut se renseigner quant à la manière de procéder pour ne pas l’endommager. Mais comment faire ?

Désinfecter avec des lingettes ou une solution adaptée à base d’alcool

Si vous prenez votre smartphone après avoir touché une poignée de porte ou un chariot de magasin, vous pourriez vouloir le nettoyer avec de l’alcool. Ne le faites pas. Cela pourrait endommager les revêtements oléophobes et hydrophobes qui protège l’écran et les ports de votre appareil de l’huile et de l’eau.

Certains sites suggèrent de créer vous-même votre mélange d’alcool et d’eau mais il faut avoir la bonne concentration. Le plus sûr est d’utiliser des lingettes désinfectantes qui contiennent 70 % d’alcool isopropylique pour nettoyer l’écran du téléphone.

Une autre option peut être d’investir dans un appareil à lumière UV, comme PhoneSoap. Selon le fabricant, celui permet de se débarrasser de 99,99 % des microbes et autres bactéries.

Se débarrasser des traces de doigts avec un tissu en microfibre

Les traces de doigts sont difficiles à éviter dans la mesure où votre peau produit constamment de l’huile. Autrement dit, chaque fois que vous prenez votre appareil, vous laissez des traces partout.

La méthode la plus sûre et la plus efficace pour nettoyer l’écran est d’utiliser un tissu en microfibre. Si l’écran a désespérément besoin de nettoyage, utilisez de l’eau distillée pour humidifier le tissu et essuyez ensuite l’écran. Cette méthode fonctionne aussi sur l’arrière et les tranches de l’appareil.

Vous pouvez aussi investir dans un petit nettoyant microfibre qui vient se fixer à l’arrière du smartphone, pour être toujours disponible dès que vous en avez besoin.

Retirer le sable et les peluches avec du scotch

Sable et peluches peuvent se retrouver coincés dans les ports de votre appareil et dans les jonctions entre l’écran et le châssis.

La meilleure méthode de retirer ces corps étrangers, c’est le scotch. Vous pouvez le poser sur tous les endroits contenant du sable ou des peluches. La partie collante va attirer les grains de sable et autres petits éléments.

Pour les trous dans les haut-parleurs que le scotch ne peut atteindre, utilisez une petite pointe (cure-dent ou autre) ou essayez de les aspirer.

Faites disparaître le maquillage avec un chiffon humide

Le maquillage se retrouve facilement sur un smartphone, sur l’écran notamment. Vous pourriez évidemment utiliser du démaquillant mais vous ne devriez pas, ceci à cause des composés chimiques qu’il contient.

À la place, vous pouvez offrir à votre smartphone son propre démaquillant, comme Whoosh. Selon le fabricant, ce produit est tout à fait sûr pour tous les écrans et ne contient ni alcool, ni chlore, ni ammoniaque, ni phosphate qui pourrait endommager les revêtements.

Vous pouvez aussi utiliser un tissu humide en microfibre pour nettoyer le téléphone et laver ensuite ce tissu. Et mieux vaut utiliser un spray pour asperger le tissu plutôt que de le passer sous l’eau. Moins il y a d’eau, mieux c’est.

Peut-on laver un smartphone résistant à l’eau ?

Si vous avez un smartphone résistant à l’eau, certifié IP67 et au-delà, vous pouvez le rincer à l’eau. Bien que ces smartphones puissent encaisser des immersions jusqu’à 30 minutes à 1 mètre de profondeur, mieux vaut utiliser un tissu humide pour nettoyer son téléphone. Séchez-le ensuite avec un tissu doux et sec. Assurez-vous de ne pas laisser d’eau dans les haut-parleurs et autres ports.

Plonger le téléphone dans l’eau ou le passer sous le robinet va faire entrer de l’eau dans les ports. Vous ne pourrez donc pas le recharger avant que le smartphone soit parfaitement sec, et cela peut prendre du temps. Souvenez-vous toujours qu’un smartphone résistant à l’eau permet surtout de ne pas craindre un petit accident avec un liquide plutôt que de lui faire prendre un bain.