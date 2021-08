Comment créer et partager des Clips YouTube

YouTube a introduit tout récemment la fonctionnalité Clips, qui permet de créer et partager de courts extraits d'une vidéo. Voici comment en réaliser.

Parfois, lorsque vous voulez partager une vidéo sur YouTube, la personne avec qui vous échangez n’a pas le temps de regarder la vidéo dans son intégralité, a fortiori si celle-ci est longue. Bien sûre, vous pouvez partager une vidéo qui commence à un moment précis mais cela est assez minutieux. C’est pour cette raison que YouTube a introduit Clips.

La fonctionnalité avait été annoncée au début de cette année 2021 et il s’agit ni plus ni moins que de la réponse de YouTube aux propres Clips de Twitch, une fonction qui permet aux utilisateurs de couper des portions spécifiques d’une vidéo et de partager ensuite cet extrait. Cela signifie que, si vous souhaitez montrer à d’autres un moment précis d’une vidéo donnée les Clips sont faits pour ça.

Comment créer un Clip sur YouTube

Si vous voulez créer un Clip YouTube, le processus est plutôt simple. Selon la plate-forme, à l’heure actuelle, la fonction n’est disponible que sur les appareils mobiles. Autrement dit, si vous voulez le faire depuis un ordinateur, vous ne pourrez pas, du moins pour le moment.

Ouvrez l’application YouTube (et connectez-vous, le cas échéant). Ouvrez la vidéo qui vous intéresse et sous la vidéo, vous devriez voir une icône en forme de ciseaux. Tapotez sur cette icône, une fenêtre de création de clip va apparaître. Sélectionnez la section qui vous intéresse en faisant glisser les curseurs. Donnez un nom à votre clip puis tapotez sur Partager le Clip.

Gardez bien à l’esprit que, pour le moment, YouTube teste encore cette fonctionnalité. Selon le géant américain, “cette fonction est une expérimentation qui n’est accessible qu’à un nombre restreint de créateurs. Nous travaillons à permettre à davantage d’entre eux d’en profiter.” De fait, si vous ne voyez pas l’icône des ciseaux sous une vidéo, pas de panique, c’est tout à fait normal.

FAQ

Quelle est la durée des Clips YouTube ?

Selon YouTube, la durée minimum d’un Clip est de 5 secondes et celui-ci ne doit pas excéder 60 secondes.

Pourquoi telle ou telle vidéo n’a pas l’icône Clip ?

C’est parce que YouTube laisse au créateurs la possibilité d’autoriser ou d’interdire cette fonctionnalité aux utilisateurs. Parfois, des extraits de vidéo pris hors contexte peuvent susciter la controverse. Certains créateurs, pour certains contenus, pourraient vouloir que les internautes voient l’intégralité de leurs vidéos plutôt qu’un court extrait.

YouTube précise par ailleurs que les Clips ne sont pas accessibles pour les vidéos conçues pour les vidéos, pour les diffusions en direct sans DVR ou de plus de 8 heures ainsi que pour les premières quand celles-ci sont encore en direct.

Les Clips sont-ils accessibles sur les appareils iOS ?

Non. Pour l’heure, YouTube teste la fonctionnalité Clips uniquement sur les appareils Android. Le géant américain précise avoir l’intention de tester la fonction sur les appareils iOS, évidemment, mais à l’heure actuelle, elle n’est disponible que sur Android.