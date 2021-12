Comment corriger les problèmes de connectivité du Google Pixel 6

Les smartphones Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont des appareils très aboutis, mais pas dénués de défauts. Un bug vient rendre la connectivité plutôt instable. Voici comment y remédier.

Les smartphones Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro ne manquent pas d’atouts, mais ils ont aussi leur lot de problèmes. Il en est particulièrement fâcheux au quotidien puisqu’il vient ralentir considérablement le fonctionnement du capteur d’empreinte digital. Un autre peut être très frustrant, et les utilisateurs qui s’en plaignent sont, semble-t-il, de plus en plus nombreux. Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro ont parfois de grosses difficultés à se connecter au réseau cellulaire.

Ces problèmes de signal sont mis en avant par nombre d’utilisateurs frustrés, sur Reddit notamment. Certains ont ainsi un téléphone qui perd sa connexion, pour ne la retrouver stable qu’après plusieurs minutes. D’autres doivent prendre des mesures plus complexes pour restaurer la connectivité cellulaire. Selon 9to5Google, certains auraient même constaté une alerte “Aucune carte SIM”, tandis que d’autres, ayant bel et bien la carte SIM, ne peuvent pas du tout se connecter. Sur la page de cette discussion sur le site d’aide de Google, des centaines de réponses. Autrement dit, le souci est réel.

Un nouveau téléphone pourrait ne pas aider

Certains utilisateurs ont pu faire disparaître le problème en obtenant un nouveau Pixel 6 ou 6 Pro de la part de Google. S’il est effectivement possible de contacter Google et voir si un remplacement est possible, la procédure peut vous causer davantage de soucis qu’elle n’en résout. Si le problème est effectivement lié uniquement à certains appareils défectueux, un remplacement pourrait être la solution. Cependant, pour plusieurs raisons, il est possible que ce ne soit pas le cas. Même l’auteur du premier post sur la page d’aide ci-dessus explique que le problème était toujours présent après un remplacement.

Selon Android Police, il se pourrait que le souci soit bien plus répandu. Il toucherait le modem utilisé par Google pour ses Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Le modem Exynos 5123b dans le Pixel 6 est connu pour être moins puissant et moins fiable que le modem Qualcomm X60 utilisé par Samsung dans ses Galaxy S21, et ce alors que Samsung possède Exynos.

Le problème pourrait aussi avoir un lien avec Android 12

Cependant, le modem des Pixel 6 pourrait ne pas être le seul fautif. Bien que la plupart des témoignages proviennent de propriétaires de Pixel 6, d’autres utilisateurs de smartphones Pixel ont des soucis de connectivité similaires avec leur appareil. Les Pixel 4, 4a et autres n’ont pas le même modem que le Pixel 6. L’autre dénominateur commun entre tous est Android 12.

Si le problème est lié à Android 12, c’est une bonne nouvelle. Une fois que Google aura identifié le souci, une mise à jour corrective pourra être publiée, ou peut-être est-ce même un souci uniquement côté serveur. Cela serait en tous les cas plus simple si seul le logiciel est en cause.

Quoi qu’il en soit, remplacer votre Pixel actuel pourrait ne pas corriger le problème si l’une ou l’autre de ces explications sont les bonnes. Pourn l’heure, mieux vaudrait prendre une approche moins drastique.

Comment corriger le problème de perte de connexion sur les Pixel 6

Dans la mesure où le problème a été constaté assez récemment, il faut attendre la réponse officielle de Google pour en savoir davantage. D’ici là, les utilisateurs devront passer par des méthodes de contournement pour corriger le souci.

Mettre à jour les services de son opérateur

L’auteur du post sur le forum d’aide explique que son problème a été résolu après une mise à jour des Services Opérateur. Allez vérifier dans les mises à jour sur le Play Store pour voir si vous n’avez pas une mise à jour des Services Opérateur. Il est possible que cela corriger le souci.

Redémarrer votre appareil

Certains utilisateurs ont pu faire disparaître le souci avec un simple redémarrage. Aucune garantie, évidemment, mais il est possible que cela fonctionne.

Désactiver la “connectivité adaptative”

La Connectivité Adaptative est une fonctionnalité de Google visant à préserver l’autonomie du téléphone en passant automatiquement de la 5G à la 4G lorsque le système estime que vous n’auriez aucun intérêt à bénéficier de débits plus élevés. Cependant, cette fonctionnalité pourrait jouer un rôle dans le problème de connectivité du Pixel 6. Désactiver cette fonctionnalité pourrait vous faire perdre quelques pourcentages de batterie, mais vous gagneriez une connectivité plus stable.

Obtenir une nouvelle carte SIM

Certains utilisateurs ont trouvé une solution en faisant changer leur carte SIM auprès de leur opérateur. Si les autres solutions ne fonctionnent pas pour vous, cela peut peut-être valoir le coup de demander une nouvelle carte SIM.