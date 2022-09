Comment contrôler son Apple Watch depuis son iPhone

Contrôler son Apple Watch depuis son iPhone est possible grâce à une fonctionnalité d'accessibilité dédiée.

L’Apple Watch a été pensée et conçue pour être utilisée au poignet, mais il peut arriver que l’on veuille la contrôler depuis son iPhone. Lorsque la montre est sur son chargeur dans l’autre pièce et que l’on veut vérifier telle ou telle fonctionnalité, ou poursuivre une mise à jour et qu’il faut cliquer pour passer à l’écran suivant. Sachez qu’il est possible de répliquer l’écran de l’Apple Watch sur l’iPhone.

Contrôler son Apple Watch depuis son iPhone est possible

Cette fonctionnalité n’est pas conçue uniquement pour une utilisation de l’Apple Watch à distance. Son utilisation principale est d’aider celles et ceux qui auraient des soucis avec le petit écran de la montre. L’Apple Watch n’est plus aussi petite qu’elle a pu l’être, mais elle reste assez petite. Que ce soit l’Apple Watch SE de 40 mm ou l’Apple Watch Ultra de 49 mm, les écrans qui se mesurent en millimètres sont vraiment petits.

Peu importe votre besoin, pouvoir diffuser l’écran de l’Apple Watch sur l’iPhone est très pratique. Vous pouvez consulter votre montre depuis une autre pièce, montrer une fonctionnalité à un ami plus facilement et accéder à ce que vous voulez sur un plus grand écran.

Pour utiliser cette fonctionnalité, il faut une Apple Watch Series 6 ou plus récente, sous watchOS 9. La montre en elle-même doit être appairée avec un iPhone sous iOS 16, autrement dit un iPhone 8, X ou plus récent. La montre n’a pas nécessairement à être à votre poignet. Du moment qu’elle est à portée de Bluetooth de votre iPhone, la fonction est opérationnelle.

grâce à une fonctionnalité d’accessibilité dédiée

Allez dans Réglages > Accessibilité, puis, dans la section Physique et Motricité, trouvez Recopie de l’Apple Watch. Tapotez sur le bouton, une fenêtre apparaitra et vous verrez une version simulée de votre montre avec son nom. Une fois la connexion établie, vous verrez l’écran de votre montre sur votre iPhone. Si vous ne la portez pas actuellement, il vous faudra saisir votre mot de passe, mais une fois déverrouillée, vous pouvez contrôler la montre directement depuis cette fenêtre.

Si vous savez utiliser votre Apple Watch, vous savez comment la contrôler d’ici. Vous pouvez balayer et tapoter sur l’écran pour ouvrir et interagir avec les apps, tout comme vous le faites sur la montre. S’il n’est pas possible de tourner la Digital Crown sur l’écran, vous pouvez la tapoter pour quitter une app et restez appuyé puis relâcher pour activer Siri. Tapotez sur l’écran latéral à l’écran pour afficher le changeur d’applications. Restez appuyé et relâchez pour afficher le menu d’alimentation. Vous pouvez même prendre une capture d’écran en tapotant les deux boutons à l’écran en même temps.

Et le meilleur dans tout cela, c’est que la montre n’ira pas en sommeil tant que vous n’aurez pas quitté la Recopie (en tapotant sur le X dans la fenêtre) ou placé votre paume sur l’écran. Puisque votre montre, par défaut, éteint l’écran assez rapidement dès que vous cessez de l’utiliser, il serait assez frustrant de devoir le réveiller sans cesse depuis votre iPhone. Cela étant dit, c’est assez facile de l’oublier lorsque vous utilisez la fonctionnalité, auquel cas l’écran de votre montre restera toujours allumé, ce qui videra la batterie rapidement.