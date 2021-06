Voici comment configurer un VPN sur l'Amazon Fire TV Stick ou Fire TV. Simple et très pratique.

Les VPN offrent de nombreux avantages à leurs utilisateurs, outre le simple fait de garder votre navigation relativement privée. Utiliser un VPN permet notamment de profiter d’une IP dans un autre pays et, par conséquent, d’accéder à des catalogues différents des services de streaming. Voici comment configurer un VPN sur l’Amazon Fire TV Stick ou Fire TV.

Installer un VPN sur l’Amazon Fire TV Stick

Installer et configurer le VPN est plus facile que vous pouvez le penser. Et se lancer dans cette opération est une vraie bonne idée. Pour deux raisons dans notre cas précis. Tout d’abord, cela permet de contourner les restrictions géographiques des catalogues des services et de streaming et vous protégez par ailleurs votre vie privée de votre fournisseur d’accès et des publicitaires.

Gardez cependant à l’esprit que tous les VPN ne fonctionnent pas avec l’Amazon Fire TV Stick. De la même manière, tous les Amazon Fire TV Stick ne fonctionnent pas nécessairement avec votre VPN. Vous aurez moins de souci avec un Fire TV Stick de deuxième génération ou plus récent. Et l’on trouve facilement sur le web des listes de VPN, avec les compatibilités selon le matériel, mais ce n’est pas le sujet qui nous intéresse aujourd’hui.

Comment télécharger et installer un VPN sur votre Amazon Fire TV Stick

Allumez votre Amazon Fire TV Stick et allez sur l’écran d’accueil. Sélectionnez Recherche et entrez le nom du VPN compatible de votre choix. Dans l’Amazon Appstore, vous verrez le nom de votre VPN. Sélectionnez-le et vous pourrez l’installer. Sélectionnez Télécharger. Mieux vaut ne pas quitter l’écran ni appuyer sur aucun bouton tant que le téléchargement et l’installation ne sont pas terminés. Une fois ceci fait, le bouton va changer pour devenir “Ouvrir”. Appuyez dessus et vous devriez voir apparaître l’écran d’authentification de votre VPN. Entrez vos identifiants – si c’est une première utilisation, créez un compte. Mieux vaut passer par un ordinateur ou un smartphone pour ce faire -. Le VPN va détecter automatiquement que vous utilisez une autre plate-forme. Gardez aussi à l’esprit que la plupart des VPN limite le nombre d’utilisateurs à un certain nombre d’appareils par compte. L’Amazon Fire TV Stick comptera pour un appareil. Vous devriez alors voir un bouton Connecter au centre de l’écran. Il suffit de cliquer dessus et le tour est joué.

Par défaut, la plupart des VPN nécessitent d’être démarrés manuellement chaque fois que vous allumez l’Amazon Fire TV Stick. La plupart des VPN, cependant, ont une option dans leurs paramètres permettant justement de les démarrer automatiquement lors de l’allumage de l’Amazon Fire TV Stick. Si votre VPN impose une limite de data, ce n’est peut-être pas une bonne option. Si ce n’est pas le cas, c’est extrêmement pratique. Vérifiez les paramètres de l’application VPN.