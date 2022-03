Comment configurer un contrôle parental sur le casque Oculus Quest

L'Oculus Quest est un très bon casque de réalité virtuelle. Malheureusement, il n'y a aucun système de contrôle parental intégré. Les parents ont cependant quelques options à leur disposition.

L’Oculus Quest – aussi connu sous le nom Meta Quest – est très sympa, mais sans écran tiers, il est difficile de savoir comment vos enfants utilisent le casque. Il n’y a pas de contrôle parental en bonne et due forme pour la réalité virtuelle, mais vous pouvez tout de même définir un certain nombre de limitations sur certaines fonctionnalités importantes.

Sachez qu’il n’y a pas de contrôle parental sur le Quest

La première étape dans la configuration d’un contrôle parental sur le casque Quest est de savoir qu’il n’y a pas de contrôle parental. Bien que le Quest ait besoin d’un compte Facebook pour être utilisé, avec un utilisateur qui doit donc normalement avoir plus de 13 ans, il n’y a aucun filtrage possible du contenu.

Vous pouvez, bien sûr, chercher les jeux et contenu adaptés à l’âge de votre enfant avant de le laisser y jouer, mais si vous cherchez un filtre que vous pourriez activer pour restreindre certains contenus, vous n’en trouverez pas. Le Quest a un navigateur intégré qui n’a pas non plus de contrôle parental.

Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’y a pas de solution.

Diffuser sur d’autres appareils

L’une des plus grandes craintes avec le contrôle parental dans la réalité virtuelle, c’est qu’il n’y a pas d’écran pour regarder ce que voit l’enfant. Ceux-ci peuvent regarder des films et autres vidéos en ligne dans le casque sans que personne ne le sache. Vous pouvez remédier au problème en diffusant la vidéo du casque sur un autre appareil.

Pour ce faire, assurez-vous que le casque et l’appareil sur lequel vous voulez regarder sont sur le même réseau Wi-Fi. Ensuite, téléchargez l’app Oculus sur votre téléphone et ouvrez les Paramètres en bas à droite de l’écran. Tapotez sur “Appairer un nouveau casque” et suivez les instructions.

Une fois l’Oculus allumé, tapotez sur l’icône en haut à droite de l’écran qui ressemble à un casque avec un signal Wi-Fi. Sous “Diffuser depuis”, sélectionnez votre casque et tapotez sur “Démarrer”. Vous pourrez alors voir sur votre smartphone ce que voit l’utilisateur du casque.

Enregistrer les fichiers

Vous pouvez aussi faire en sorte que le casque synchronise les fichiers enregistrés avec l’application mobile pour savoir ce que télécharge votre enfant. Dans le casque, appuyez sur le bouton Oculus pour afficher le menu principal puis sélectionnez le bouton Apps. Sélectionnez l’app Fichiers et tapotez sur l’icône cloud dans le coin supérieur droit.

Vous pouvez voir les fichiers enregistrés sous “Media synchronisés” sous Appareils dans l’application mobile Oculus. De cette manière, vous saurez ce que votre enfant enregistre sur l’appareil. Gardez à l’esprit que ces fichiers seront automatiquement supprimés après 14 jours.

Définir des restrictions au niveau du routeur

Bien qu’il n’y ait pas de contrôle parental natif sur le Quest, vous pouvez restreindre le contenu accessible directement depuis votre routeur ou votre box. La plupart de ces appareils disposent d’un contrôle parental, permettant de filtrer certains contenus, de surveiller le trafic ou encore bloquer certains sites.

Tout cela dépend de votre appareil. Renseignez-vous, regardez ce que vous pouvez faire. Parfois, ces contrôles ne fonctionnent pas avec tous les navigateurs. Pensez à tester dans le casque.

Autres aspects de sécurité à envisager

Souvenez-vous, même s’il n’y avait un contrôle parental natif dans le casque, aucune solution n’est parfaite. Utiliser une combinaison de ces différents aspects ainsi qu’une solution réseau tierce permettra de contrôler au mieux la chose.

Et même si vous ne vous inquiétez pas vraiment du contenu, mettre en place de tels systèmes peut être intéressant pour la sécurité de votre réseau en général. Les casques de réalité virtuelle, comme n’importe quel appareil électronique, sont susceptibles d’être piratés. Prenez l’habitude de regarder dans l’historique des activités.