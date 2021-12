Comment configurer et utiliser votre propre serveur email sécurisé

Si vous souhaitez protéger comme il se doit vos emails, vous devez utiliser un serveur email sécurisé. Voici comment en configurer un.

Une récente étude de Verizon montrait que 96 % des attaques par ingénierie sociale sont réalisées via l’email, et pour cette seule et unique raison, vous pourriez envisager d’ajouter une sécurité supplémentaire. Voyons voir ce que signifie l’expression “serveur email sécurisé“, ses avantages et ses inconvénients, et comment en mettre un en place.

Qu’est-ce qu’un serveur email sécurisé ?

La principale différence entre un serveur email conventionnel et un sécurisé, c’est le niveau de protection. Les serveurs sécurisés disposent de fonctionnalités de sécurité supplémentaires qui demandent du temps et certains efforts pour les mettre en place, mais qui permettent de mieux se protéger des hackers et autres personnes malintentionnées.

Pour simplifier les choses, le simple fait d’utiliser une adresse email sécurisée n’est pas très différente qu’avec un email “classique” – vous n’aurez rien à apprendre de plus, par exemple -. Cependant, il faut être sûr que le fournisseur que vous choisissez utilise bien un serveur sécurisé. Certains fournisseurs comme Google ou Microsoft affirment que leurs services sont sécurisés, et ils le sont, jusqu’à un certain point. Mais ces services ne peuvent offrir le même niveau de contrôle et de sécurité que vous auriez avec votre propre serveur sécurisé.

Un serveur email vraiment sécurisé ne peut accéder à vos conversations, ne peut vous traquer, ne vous montre pas de publicités ciblées et n’archive aucune donnée ou métadonnées.

Avantages et inconvénients d’un serveur email sécurisé

Comme pour toute décision technique, il faut être au courant des avantages et des inconvénients à utiliser un serveur email sécurisé.

Avantages :

Sécurité accrue.

Le serveur est inaccessible à votre employeur ou fournisseur d’email.

Davantage de contrôle sur la gestion des emails.

Fonctionnalités avancées généralement absentes chez les serveurs email grand public.

Inconvénients :

Créer un email sécurisé demande du temps.

Cela demande aussi une certaine responsabilité.

Cela demande d’avoir suffisamment de stockage disque.

Autrement dit, vie privée, sécurité et fiabilité sont les raisons principales pouvant vous décider à créer votre propre serveur email privé.

Mettre sur pied un serveur email sécurisé

Si l’idée de concevoir un serveur email sécurisé peut sembler intimidante, c’est en vérité plutôt facile. La chose est tout de même un peu technique, mais il existe de nombreuses ressources en ligne pour vous aider à chaque étape.

Voici certains des éléments dont vous aurez besoin avant de vous lancer :

Un nom de domaine (votredomaine.com) qui sera utilisé pour votre adresse email.

Un serveur dans le cloud ou un serveur dédié avec au minimum un processeur à 1 GHz, 1 Go de RAM et 5 Go d’espace disque.

Le logiciel libre Mailcow.

Lorsque vous créez un serveur email sécurisé personnel, mieux vaut opter pour un serveur cloud, tandis que les entreprises auront davantage intérêt à avoir un serveur dédié.

La première étape est de configurer les DNS. Vous pouvez utiliser le DNS du registrar, en suivant ces étapes :

Connectez-vous sur le registrar. Définissez les serveurs de nom de votre domaine. Configurez le record A mail.exemple.com sur l’adresse IP primaire du serveur. Définissez le record MX de exemple.com vers mail.exemple.com.

Si vous utilisez un record DNS externe, il faut suivre les mêmes étapes, mais configurer les serveurs de nom pour qu’ils correspondent à votre DNS externe. Sachez par ailleurs qu’il faut entre 24 et 48 heures pour que les DNS se propagent et que vous puissiez envoyer et recevoir des emails.

Ensuite, il faut installer le serveur email à proprement parler. Il faudra, dans le cas qui nous intéresse ici, vous connecter en SSH sur le serveur, puis de mettre à jour le système, d’installer curl et git, télécharger docker et les composants docket rendre le tout exécutable.

L’étape suivante est de s’assurer que votre umask soit bien identique à 0022 et de changer le répertoire /opt. Vous téléchargerez ensuite les fichiers Mailcow, pour les placer dans le dossier Mailcow et ensuite générer le fichier de configuration. Vous récupérez les images, lancer le fichier composer et votre installation sera terminée. Vous devriez alors pouvoir vous connecter sur votre serveur avec vos identifiants admin.

Choisissez un mot de passe unique et ensuite, dans le panneau de configuration, définissez vos adresses email comme il vous plait. Cliquez ensuite dans l’onglet boîte de réception pour ajouter des utilisateurs.

Enfin, pour accéder à votre boîte de réception, utilisez l’interface web à l’adresse http://mail.votredomaine.com/SOGo/. De là, vous pourrez envoyer et recevoir vos emails, vérifier votre agenda, etc.