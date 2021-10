Comment commencer à filmer très rapidement sur son smartphone

Filmer avec son téléphone est une opération aujourd'hui très banale. Mais déclencher le processus peut être fastidieux. Voici comment le faire très rapidement.

On ne sait jamais quand on n’aura besoin de filmer quelque chose avec son téléphone. Peut-être est-ce une prouesse unique de votre enfant, un animal qui s’invite dans votre champ de vision ou une déclaration totalement improvisée d’un proche. Peu importe l’occasion, s’il y a un moment qui se déroule sous vos yeux et qui doit être immortalisé, il n’y a pas de temps à perdre, vous devez commencer à filmer aussi rapidement que possible.

Tout le monde sait comment filmer avec son smartphone. Il faut ouvrir l’application Appareil photo, passer en mode Vidéo, appuyez sur le bouton rouge pour enregistrer et c’est parti. Vous savez peut-être même comment vous assurer de filmer dans la meilleure des qualités. Mais lorsque c’est pressé, lorsque seul le moment compte, vous n’avez pas envie de vous perdre dans les boutons et autres menus. C’est pour cette raison que l’iPhone et Android disposent tous deux d’une option permettant de filmer instantanément depuis le mode Photo sans devoir passer en mode Vidéo.

Apple a un nom officiel pour cette fonctionnalité, QuickTake. Celle-ci existe depuis l’iPhone XS. La liste est plus difficile à établir pour les appareils Android. Il vous faudra tester avec votre téléphone.

Comment filmer rapidement depuis le mode Photo sur iPhone et Android

Tout ce que vous avez à faire, c’est ouvrir l’application Appareil photo. Ensuite, appuyez longtemps sur le bouton de déclenchement de la photo ou sur l’un des boutons volume. L’application devrait alors passer en mode vidéo, avec le bouton rouge, et votre téléphone commencera à filmer et non pas à prendre une photo.

À partir de là, vous avez plusieurs options. En gardant votre doigt sur l’écran, vous pouvez balayer pour zoomer sur votre sujet. D’autres applications, comme Snapchat, permettent aussi de zoomer comme cela. Si vous ne voulez pas devoir garder le doigt sur le bouton enregistrement tout du long, vous pouvez balayer jusqu’à l’icône verrouillage. Sur Android, l’icône est à gauche du bouton enregistrement, sur iOS, elle est à droite.

Sachez cependant qu’aucune de ces options ne fonctionne si vous utilisez le bouton volume de l’iPhone. Pour cesser l’enregistrement, il suffit de décoller votre doigt du bouton – le déclencheur ou le bouton volume -.

L’enregistrement rapide n’offre pas la meilleure qualité

Le seul inconvénient ici, c’est que vous ne pouvez pas filmer dans la résolution maximale de votre téléphone. Sur iPhone, QuickTake filmait à l’origine en 1080p à 30 fps, elle est passée depuis quelque temps au 1440p. Sur Android, il semblerait que ce soit 768p, bien loin de la 4K disponible sur les appareils les plus performants. Autrement dit, vous utiliserez cette fonctionnalité si vous êtes vraiment pressé(e).

Méthodes alternatives pour filmer rapidement

Il est aussi possible de rester appuyé longtemps sur l’icône Appareil photo sur l’écran d’accueil, puis de choisir “Prendre une vidéo” (Android) ou “Enregistrer une vidéo” (iPhone). Cela va lancer le mode Vidéo et non pas le mode Photo dans votre application Appareil photo pour que vous puissiez commencer à filmer.

Si vous êtes sur iOS, vous pouvez aussi ajuster les paramètres pour que le dernier mode utilisé apparaisse au lancement de l’application Appareil photo. Si vous savez que vous avez utilisé le mode Vidéo la dernière fois que vous avez ouvert l’application, celui-ci restera sélectionné par défaut lorsque vous l’ouvrirez à nouveau.

Quid du mode rafale de l’iPhone ?

Rester appuyé sur le bouton déclencheur lançait le mode rafale sur iOS, pour prendre une série de clichés très rapidement. Vous pouvez toujours utiliser le mode rafale mais celui-ci est désormais bien caché. Lorsque vous appuyez sur le déclencheur, déplacez votre doigt vers la gauche. Vous entrerez alors en mode rafale et votre iPhone prendra les photos les unes à la suite des autres.

Vous pouvez aussi choisir de définir le bouton Volume haut pour le mode rafale. Pour ce faire, direction Réglages > Appareil photo puis assurez-vous d’activer l’option “Utiliser le bouton Volume haut pour les rafales”.