Comment changer le code d’accès de son iPhone

Pour protéger son iPhone des inconnus, Apple propose d'utiliser un code d'accès. Il est évidemment possible de le modifier, d'en changer le format, ou de le désactiver. Voici comment faire.

Avant que n’arrivent Touch ID et Face ID sur les iPhone, Apple se reposait sur le code d’accès pour protéger votre iPhone. Celui-ci est le plus souvent composé d’une série de chiffres que vous seul(e) connaissez pour éviter d’un inconnu ne puisse accéder au contenu stocké dans le téléphone. Dans un certain sens, c’est comme un chiffrement des données jusqu’à ce que vous ne le déverrouilliez.

Celles et ceux qui n’utilisent pas ce genre de protection devraient le faire. Et si vous êtes du genre à penser qu’il n’y a rien d’intéressant à voler sur votre téléphone, sachez qu’il est toujours bon de protéger sa vie privée. Ceci étant dit, si vous souhaitez effectivement améliorer la sécurité sur votre smartphone, ou peut-être plus simplement changer le code d’accès, voici ce que vous devez faire.

Changer le code d’accès de son iPhone

Allez dans les Réglages, tapotez sur Face ID & Code ou tapotez sur Touch ID & Code. Si vous avez déjà un code d’accès, vous devez saisir ce code. Faites défiler et sélectionnez Changer le code. Entrez le code actuel. Le système vous demande alors un nouveau code à 6 chiffres. Si vous ne souhaitez pas utiliser 6 chiffres, tapotez sur Options de code. Vous pouvez choisir : Code alphanumérique personnalisé : pour définir un code composé de chiffres et de lettres. Code numérique personnalisé : code numérique d’une longueur supérieure à 4 ou 6 chiffres. Code numérique à 4 chiffres : par défaut, Apple encourage les codes d’au moins 6 chiffres mais cette option peut être valable si vous avez des difficultés à vous souvenir d’un code à 6 chiffres. Choisissez le code de votre choix, saisissez-le et le tour est joué.

Effacer les données après plusieurs échecs

Maintenant que le code a été défini, que se passe-t-il si quelqu’un met la main sur votre iPhone et tente plusieurs combinaisons pour le déverrouiller ? Il faudra probablement très longtemps pour deviner le code à moins que la personne ne connaisse le code, évidemment, ou certaines informations personnelles, mais il est possible de configurer le système pour qu’il efface automatiquement ses données après 10 tentatives ratées.

Pour ce faire :

Allez dans Réglages > Face ID & Code ou Touch ID & Code. Si vous avez déjà un code d’accès, vous devez saisir ce code. Faites défiler jusqu’à activer Effacer les données.

À noter, les 10 tentatives sont définies par Apple et ne peuvent pas être changées. Probablement pour empêcher les gens de définir un nombre trop petit qui verrait le système effacer tout le téléphone par accident.

Désactiver le code d’accès

Au cas où vous estimeriez que ce code est trop casse-pied au quotidien et que vous aimeriez déverrouiller votre iPhone plus facilement, vous pouvez toujours désactiver le code d’accès. Ce n’est évidemment pas recommandé dans la mesure où cela signifie que n’importe qui pourra le déverrouiller mais c’est votre choix, après tout.