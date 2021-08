Sur Windows 10, comme sur les versions précédentes, il est possible de modifier le type de compte d'un utilisateur, y compris de lui accorder le rôle Administrateur. Voici comment procéder.

Tout comme une entreprise, votre ordinateur dispose d’une hiérarchie dans ses utilisateurs. Selon les rôles, il est possible ou non de réaliser certaines fonctionnalités. Avec Microsoft Windows, le rôle le plus élevé, le plus puissant, si l’on peut dire, est le rôle administrateur. Il permet d’accéder à toutes les fonctionnalités de Windows, permettant notamment de modifier la manière dont le système d’exploitation tourne.

Ceci est très important dans la mesure où cela peut aussi empêcher un compte standard de réaliser des modifications qui pourraient impacter négativement la machine, sa sécurité comme ses performances, par exemple. Choisir l’administrateur est très important. Voici justement comment changer l’administrateur sur Windows 10.

Qu’est-ce qu’un compte Administrateur ?

Un compte Administrateur, dans Windows 10, permet à l’utilisateur concerné de faire ce qu’il veut, ou presque, sur l’ordinateur. Il donne un accès total au système, y compris à la modification des paramètres globaux, l’installation des applications, la suppression des fichiers, les changements des paramètres de sécurité, etc.

Quelle différence entre un compte Standard et un compte Administrateur ?

Les comptes Administrateur ont un accès complet à Windows et ses paramètres. Les comptes Standard, eux, sont limités. Si vous partagez un ordinateur chez vous, à l’école ou au bureau, créer des comptes Standard est un bon moyen de vous assurer que la machine n’est pas trop impacté au quotidien.

Si vous êtes seul(e) à utiliser la machine, vous passer Administrateur est probablement une bonne idée. Vous n’aurez pas à jongler à chaque fois que c’est nécessaire.

Changer l’administrateur sur Windows 10

Méthode n°1

Cliquez sur le menu Démarrer puis Paramètres. Sélectionnez Comptes puis Famille et autres utilisateurs. Cliquez sur le compte à modifier puis Changer de type de compte. Dans la liste déroulante, sélectionnez Administrateur et cliquez sur OK.

Méthode n°2

Cliquez sur le menu Démarrer, tapez Panneau de Configuration et Entrée. Dans Comptes utilisateurs, cliquez sur Changer de type de compte. Cliquez sur le compte à modifier puis Changer de type de compte. Sélectionnez Administrateur et cliquez sur Changer de type de compte.

À noter, en donnant à quelqu’un le rôle Administrateur, ce dernier peut faire tout ce qu’il veut. Y compris impacter négativement la machine. Comme Microsoft l’avertit sur sa page : “Un utilisateur avec un compte administrateur peut accéder à tout sur le système, et les malwares que cet utilisateur rencontrerait pourraient utiliser les permissions Administrateur pour infecter ou endommager des fichiers sur le système. N’accordez ce niveau de privilèges que lorsque c’est absolument nécessaire et à des gens en qui vous avez confiance.”