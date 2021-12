Comment changer de réseau Wi-Fi sur tous vos appareils connectés en même temps

Changer de réseau Wi-Fi chez soi peut être très complexe dans la mesure où il faut reconfigurer tous les appareils connectés. L'on peut heureusement se simplifier la tâche.

Que ce soit suite à un changement d’opérateur (FAI) ou parce que vous souhaitez changer de mot de passe, toucher au Wi-Fi de votre logement est une opération souvent fastidieuse. Se connecter manuellement sur chaque appareil connecté à cette occasion peut prendre longtemps, très longtemps. Ne serait-il pas plus simple s’il était possible de changer la connexion Wi-Fi sur tous les appareils en une seule fois ? Fort heureusement, il existe plusieurs solutions pour se simplifier la tâche. En voici deux.

Changer le SSID et le PSK/mot de passe

Lorsque vous ouvrez les paramètres Wi-Fi sur l’un de vos appareils connectés, vous voyez souvent plusieurs choix de réseau. Le nom de votre réseau est le SSID (“service set identifier”).

L’une des manières d’éviter de devoir vous connecter manuellement sur chaque appareil est de changer le SSID et le mot de passe de votre Wi-Fi directement sur box ou votre routeur. Autrement dit, si vous gardez le même nom de Wi-Fi et mot de passe lorsque vous définissez une nouvelle connexion, vous devriez pouvoir redémarrer tous vos appareils connectés de la maison et ceux-ci devraient se reconnecter automatiquement à votre nouveau réseau.

Certains routeurs font référence au mot de passe par l’acronyme PSK. Assurez-vous de bien remplir le bon champ lorsque l’on vous demande le mot de passe pour vous connecter à internet. Si vous n’entrez pas les mêmes informations pour la configuration de votre nouveau réseau, le processus ne fonctionnera pas. Vérifiez bien deux fois que les informations sont bonnes et bien saisies dans les bons champs.

Utiliser l’Ethernet pour connecter vos appareils

Un lag quasiment inexistant et pas d’interférences. Voilà les deux principales raisons pouvant vous pousser à utiliser l’Ethernet. Si les connexions sans fil sont plus populaires, il n’y a rien de mal à utiliser un fil pour se connecter et connecter ses appareils. Lorsque vous utilisez une connexion filaire, vous vous placerez dans les meilleures conditions. L’Ethernet est fiable et n’a pas besoin de mot de passe comme le Wi-Fi pour être opérationnel.

Attention cependant à bien choisir le bon type de câble pour votre logement et pour vos différents appareils, c’est important si vous voulez pouvoir les utiliser de manière optimale.