Comment cacher sa maison des yeux indiscrets de Google Maps et consort

Si vous souhaitez dissimuler votre maison sur les services comme Street View sur Google Maps, voici comment procéder.

Si les services de cartographie avec des vues à 360° dans les rues peuvent effectivement être très pratiques, qu’il s’agisse de Google Maps, Apple Plans et compagnie, il y a toujours un risque que des données personnelles puissent se retrouver sur le domaine public. Une situation que vous pourriez vouloir éviter. Tout le monde ne veut pas que tout un chacun sache où l’on habite, que l’on voit l’endroit où l’on gare sa voiture, etc.

Si vous avez ce genre de préoccupation, sachez qu’il existe une solution assez simple dans la plupart des cas : vous pouvez demander au service de cartographie de flouter voire supprimer l’image en question. Voici comment procéder, selon le service concerné.

Comment dissimuler sa maison sur Google Maps

Street View est incroyablement pratique mais il y a de nombreuses raisons de ne pas vouloir que sa propriété se retrouve ainsi affichée sur le service. Si vous êtes mal à l’aise à l’idée d’avoir une photo de votre maison accessible par n’importe qui, vous pouvez demander à Google de la flouter. Pour ce faire, ouvrez Google Maps et cherchez votre adresse ou le point le plus proche. Dans le panneau sur la gauche de l’écran, cliquez sur l’onglet Street View et sélectionnez l’image sur laquelle votre maison est visible.

Ensuite, cliquez sur l’icône avec les trois points à la verticale puis sélectionnez “Signaler un problème”. Cela va vous afficher une page sur laquelle vous allez pouvoir sélectionner la zone à flouter. Faite déplacer l’image pour faire entrer la zone précise dans le rectangle rouge. Ensuite, sous “Demander un floutage”, sélectionnez “Mon domicile”. Renseignez pour finir votre adresse email, remplissez le captcha et cliquez sur Envoyer.

Comment dissimuler sa maison sur Apple Plans

Apple Plans dispose d’une fonctionnalité baptisée “Regarder autour de vous” qui fonctionne comme Google Street View, offrant des vues à 360° des lieux aux quatre coins du monde. Si vous trouvez votre maison sur ce service et que vous voulez la faire disparaître, vous pouvez envoyer un email à [email protected] et décrire votre demande en détail. Apple analysera votre requête et dissimulera votre propriété. L’opération est le plus souvent réalisée dans la semaine qui suit.

Comment dissimuler sa maison sur Bing Cartes

Bing Cartes, le service de cartographie de Microsoft, offre lui aussi une fonction similaire à Street View baptisée StreetSide. Si vous voyez votre maison sur StreetSide, vous pouvez demander à Microsoft de la supprimer. Le géant américain précise que ces requêtes sont d’ordinaire traitées sous 30 à 60 jours.

Pour envoyer une telle demander, ouvrez Bing Cartes et recherchez votre adresse. Dans le panneau de gauche, faites défiler et cliquer sur n’importe quelle image avec le label StreetSide. Cela va afficher une vue à 360° de la zone. Cliquez sur “Signaler un problème concernant la vie privée avec cette image”. Une nouvelle page va s’ouvrir. Sélectionnez “Maison” en réponse à la question “Quel genre de problème avez-vous ?”

Cliquez sur la zone de l’image contenant votre maison. Un point rouge sur l’image avec cette zone va apparaître. Cliquez enfin sur Envoyer.

Quid de Waze et OpenStreetMap ?

Des services comme Waze et OpenStreetMap n’ont pas de fonctionnalité comme Street View pour offrir une vue panoramique des maisons. Vous n’avez pas (encore) à vous en préoccuper.