Comment bloquer automatiquement les trolls sur Twitter avec le Mode Sécurité

Twitter propose un certain nombre de solutions pour passer de bons moments sur la plate-forme, loin des trolls et autres cyberharcèlements. Notamment via le tout récent Mode Sécurité.

Mettre en avant les situations de harcèlement et autres trolls sur Twitter est malheureusement désormais devenu trop fréquent. C’est un mal trop répandu sur les plates-formes sociales, les abus et cyberharcèlements en tous genres y pullulent. Fort heureusement, nombre de services sont conscients du problème et ont mis en place des systèmes de prévention. C’est le cas de Twitter qui a récemment déployé une fonctionnalité baptisée Mode Sécurité.

Une fois activé, l’algorithme du Mode Sécurité va venir identifier les comptes qui envoient des tweets méchants, incitant à la haine et autre et les ajouter automatiquement à la liste des comptes bloqués de l’utilisateur. Mais seulement si vous ne suivez pas déjà ces comptes ou que vous n’avez jamais interagi avec eux.

Le Mode Sécurité est encore en phase de test, accessible uniquement à un groupe restreint d’utilisateurs. Vous pouvez vérifier si vous y avez accès, et l’activer le cas échéant, en vous rendant dans les paramètres de votre profil Twitter :

Connectez-vous sur votre compte puis allez dans Paramètres et Confidentialité > Confidentialité et Sécurité. Tapotez sur le bouton Mode Sécurité (si vous le voyez) et activez l’option. Vous pouvez aussi tapoter sur “Comptes bloqués automatiquement” sur cet écran pour voir et gérer la liste des utilisateurs que l’algorithme a bloqués pour vous.

Twitter explique avoir ciblé pour les premiers tests de son Mode Sécurité les utilisateurs appartenant à des “communautés marginalisées et aux femmes journalistes”. Petit à petit, ce groupe test s’élargira pour, à terme, avoir une fonctionnalité disponible pour tous.

C’est une initiative très intéressante de la part de Twitter. Les études sont de plus en plus nombreuses à montrer que les femmes et les minorités subissent les pires abus sur Twitter, particulièrement pour celles et ceux qui ont des rôles publics, comme les journalistes, les politiques, les créateurs de contenu et les célébrités. C’est une bonne chose de voir que Twitter met en avant leur sécurité et leur bien-être sur la plate-forme.

D’autres méthodes pour bloquer les trolls sur Twitter

Le Mode Sécurité est un pas dans la bonne direction, mais nous ne savons pas s’il rendra effectivement Twitter plus sûr tant qu’il ne sera pas accessible à tout un chacun. Et l’on ne peut s’empêcher que ce ne sera pas très efficace tant le harcèlement est endémique sur Twitter. Difficile de faire confiance à l’entreprise pour cette gestion après tant d’années à rester inactif, ou presque, sur le sujet.

Fort heureusement, pour celles et ceux qui n’ont pas accès au Mode Sécurité, ou si vous ne le jugez pas suffisamment efficace, il y a d’autres moyens de bloquer les trolls sur Twitter :

Le plus accessible est de rendre muet ou de bloquer un compte manuellement. Cela peut se faire directement via un tweet du compte à bloquer, un DM ou même depuis le profil. Les comptes réduits au silence n’apparaîtront plus dans votre fil tandis que le blocage empêche aussi le compte en question de voir vos propres tweets, de vous suivre ou de vous envoyer des messages privés.

Vous pouvez changer qui a le droit de répondre à vos tweets.

Vous pouvez aussi bannir certains mots de votre fil et de vos notifications dans Paramètres et Confidentialité > Confidentialité et Sécurité > Masquer et bloquer > Mots masqués.

Une autre option est d’utiliser des listes de blocage prédéfinies, que vous pouvez importer dans Paramètres et Confidentialité > Confidentialité et Sécurité > Masquer et bloquer > Comptes bloqués.

Vous pouvez utiliser des services tiers comme Megablock pour bloquer automatiquement quiconque suis un compte ou aime un tweet que vous spécifiez.

Si toutes ces méthodes restent inefficaces, passer votre compte Twitter en mode “Protégé” rendra vos tweets et votre profil privés. Les nouveaux utilisateurs qui voudraient s’abonner devront obtenir votre autorisation. Cette option est disponible dans Paramètres et Confidentialité > Votre Compte > Informations du compte > Tweets protégés.

Ces paramètres et services supplémentaires peuvent aider à faire de Twitter un endroit plus sûr mais ce n’est pas parfait.

Il est impossible de bloquer manuellement chaque troll ou de bloquer chaque mot problématique. Les listes de blocage peuvent changer si les admins ajoutent ou suppriment un compte de la liste et il y a toujours le risque de bloquer quelqu’un que vous ne vouliez pas bloquer si vous utilisez une application comme Megablock. Et tout le monde ne pas passer son profil en privé, d’autant plus si vous utilisez Twitter à un niveau professionnel.

Espérons en tous les cas que les nouvelles fonctionnalités comme ce Mode Sécurité et les outils qui se profilent à l’horizon comme l’auto-archivage des tweets et la suppression des abonnés viendront faciliter encore les choses.