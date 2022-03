Comment avoir les mises à jour logicielle et de sécurité sur un vieil iPhone

Apple prend en charge ses iPhone pendant de longues années. Des mises à jour sont donc responsables pendant longtemps. Mais sur un iPhone vieillissant, l'opération peut être un peu plus délicate.

Si vous avez toujours un vieil iPhone et que vous résistez à la tentation d’acheter la toute dernière génération, félicitations. Vous devez cependant constater de temps à autre des soucis de performances et composer avec des fonctionnalités vieillissantes, parmi d’autres choses. Mais il faut bien admettre que la firme de Cupertino prend en charge ses iPhone de longues années durant via les mises à jour iOS, environ 7 années pour être précis.

Cela signifie que si vous avez actuellement un iPhone 6S de 2015, Apple permet d’installer iOS 15 (la dernière version d’iOS à ce jour) sur votre appareil et continuera de proposer des mises à jour, y compris celles de sécurité.

Celles et ceux qui ont un iPhone 5S, sorti en 2013, sont coincés avec iOS 12, mais Apple a publié une mise à jour de sécurité (12.5.5) pour ces appareils en septembre 2021.

Avez-vous toujours besoin de mises à jour logicielle et de sécurité pour les vieux iPhone ?

L’inconvénient pour les anciens smartphones : plus ils sont bloqués à une version éloignée de l’actuelle, moins il est probable de voir les petits bugs être corrigés et plus le risque de failles de sécurité augmente. L’avantage ? Vous pouvez continuer d’utiliser ces appareils pendant très longtemps, tant que vous vous fichez d’avoir les dernières fonctionnalités et les derniers composants.

Mais alors, comment savoir si Apple prend en charge votre iPhone ? Vous pouvez vous rendre sur la page de sécurité d’Apple pour voir quelle version d’iOS (ou macOS ou watchOS ou iPadOS) est disponible pour votre appareil et quand elle a été publiée. Vous pouvez aussi cliquer pour connaître les détails des différentes mises à jour.

Comment mettre à jour votre vieil iPhone ?

Votre iPhone peut être paramétré pour mettre à jour iOS de manière automatique ou manuelle. Allez dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour voir quelle version d’iOS est installée sur votre appareil et si une nouvelle version est disponible. Si c’est le cas, vous pouvez l’installer. Dans le cas contraire, cliquez sur Mises à jour automatiques > Télécharger les mises à jour iOS et Installer les mises à jour iOS.

Apple propose aussi des instructions de diagnostic pour mettre à jour ou restaurer son iPhone lorsque celui-ci est en mode récupération et connecté à votre ordinateur.

À noter, si vous n’êtes pas sur la dernière version d’iOS disponible, votre appareil pourrait ne pas se mettre à jour automatiquement. Vous devriez vérifier fréquemment si des mises à jour sont disponibles et les installer immédiatement le cas échéant.