Comment augmenter l’espace de stockage de sa PlayStation 5

La PS5 permet d'étendre son stockage interne très facilement en ajoutant un SSD interne. Voici comment procéder.

L’un des plus gros reproches que l’on pourrait faire à la très impressionnante PlayStation 5, c’est que les jeux modernes sont volumineux, très volumineux. Et il n’y a pas suffisamment d’espace sur la console pour pouvoir en installer beaucoup à la fois. Le dernier Call of Duty, par exemple, occupe environ 185 Go. Ce qui est énorme quand on sait que, au déballage, la PS5 ne dispose “que” d’environ 700 Go de libre. Comment faire, alors, pour augmenter cet espace de stockage si l’on veut installer davantage de jeux ?

La première solution fut de brancher un SSD externe. Une solution relativement peu coûteuse, très simple à mettre en œuvre, mais avec un inconvénient. Vous pouvez jouer aux jeux PS4 directement depuis le SSD externe mais pas aux jeux PS5. Ceux-ci sont simplement stockés sur le disque externe et doivent être copiés sur le disque interne pour jouer.

Comment insérer un SSD interne supplémentaire dans la PS5

Désormais, le système d’exploitation de la PS5 permet d’utiliser le slot supplémentaire interne pour brancher un autre SSD M.2. Reste donc à procéder à l’opération. Il faut ouvrir l’étui de la PS5, ôter quelques vis et installer le disque en question. Trouver un SSD compatible peut être assez délicat. Les ruptures de stock sont fréquentes sur les modèles les plus populaires. Il vous faudra peut-être être patient.

J’ai personnellement opté pour un Seagate FireCuda 530 de 1 To, avec dissipateur thermique inclus, nécessaire pour fonctionner dans la PS5. La version 1 To coûte environ 280 €, 2 To 585 €. L’installation est des plus simples :

Retirez la protection arrière de la PS5. Attrapez le coin supérieur droit alors que la console est face vers le bas et tirer vers vous et vers le bas en même temps. Un petit clic devrait se faire entendre. Pas de panique.

Retirez la plaque de métal recouvrant le slot du SSD. Il n'y a qu'une seule vis à ôter. Une vis avec les quatre symboles de la PlayStation, s'il vous plaît !

Insérez votre disque M.2 dans le slot. Il y a une seconde vis à l'intérieur de la baie vide. Retirez-la et utilisez-la pour bien fixer le disque.

Ne reste plus qu’à remettre la plaque de métal, la protection arrière et redémarrer la console. Au démarrage, la console vous demandera si vous souhaitez formater ce nouveau disque. Répondez “oui” et vous pourrez alors vous rendre dans les paramètres système pour demander à la console d’installer automatiquement les nouveaux jeux sur ce nouveau disque, si vous le souhaitez.

Après installation et configuration du disque, j’ai transféré quelques jeux. Il ne m’a fallu que 2 minutes 30 pour déplacer Call of Duty et ses 200 Go de fichiers. Returnal, avec environ 50 Go, n’aura demandé que 40 secondes.

Insérer le SSD est finalement très facile. Le plus dur est peut-être de trouver le disque M.2 qui vous convienne.