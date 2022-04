Comment annuler son abonnement à Netflix

Annuler son abonnement Netflix est assez simple, encore faut-il accéder au bouton d'annulation. Voici comment procéder

Netflix, comme beaucoup d’autres services web, augmente ses tarifs de manière assez régulière. Ces augmentations ne sont peut-être pas très importantes prises une à une, mais quand on les combine avec celles de Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime et les autres abonnements que vous pouvez avoir, le budget divertissement prend une sacrée claque. Vous pourriez donc envisager de vouloir annuler votre abonnement Netflix.

Si vous êtes prêt(e) à mettre fin à votre abonnement, ce guide va vous expliquer comment l’annuler facilement, que ce soit via un appareil mobile ou via votre ordinateur.

Comment annuler l’abonnement Netflix depuis un smartphone ou une tablette

Netflix rend assez difficile l’annulation de l’abonnement depuis un smartphone ou une tablette, mais il est possible de le faire, sans pour autant passer par l’application officielle Netflix sur l’Apple Store ou le Play Store. À la place, vous devrez utiliser le navigateur web de votre choix.

Allez sur Netflix.com sur votre navigateur et connectez-vous à votre compte. Si vous êtes redirigé(e) vers l’application, accédez au site Netflix en mode navigation privée, vous ne serez pas redirigé(e). Tapotez sur l’icône menu avec les trois traits en haut à gauche pour ouvrir le menu latéral. Tapotez sur Compte. Faites défiler et tapotez sur Annuler l’abonnement, dans la section Abonnement et facturation. La page suivante vous informe que l’annulation sera effective à la fin de votre prochaine période de facturation. Pour annuler votre abonnement Netflix, tapotez sur le bouton bleu Compléter l’annulation.

Comment annuler son abonnement Netflix sur son ordinateur

Annuler son abonnement Netflix est bien plus simple depuis un ordinateur. Ouvrez votre navigateur web préféré et suivez ces étapes :