Comment améliorer l’audio et la vidéo de votre webcam

La webcam est un accessoire aujourd'hui presque incontournable de tout ordinateur. Il est possible d'améliorer l'audio et la vidéo de ses appels très facilement. Voici comment.

Vous passez peut-être davantage de temps face à votre webcam qu’il y a quelques années, avant la pandémie. De même, vous regardez aussi plus souvent des gens devant leur webcam sur vote écran. Les vidéoconférences se sont grandement multipliées, et pour le bien des autres participants, vous avez tout intérêt à ce que votre audio et votre vidéo soient de la meilleure qualité possible.

En quelques minutes, avec quelques réglages, tout le monde vous remerciera. Pas question dans cet article de vous faire acheter une meilleure webcam ou un meilleur micro, mais simplement d’améliorer le rendu final avec ce que vous avez à disposition.

Windows dispose de quelques paramètres basiques sur lesquels influer pour améliorer la qualité de l’audio et de la vidéo de la webcam. Sur Windows, ouvrez le menu Démarrer pour trouver les Paramètres, puis choisissez “Bluetooth & appareils” puis Caméras : vous devriez pouvoir sélectionner votre webcam et agir directement sur la luminosité et le contraste.

Ajuster ces deux paramètres fera tout de suite du bien à la qualité vidéo, et vous pouvez voir le changement avec la fenêtre d’aperçu au-dessus des boutons dédiés. Si vous voulez revenir aux valeurs par défaut, cliquez sur Réinitialiser et si vous avez des soucis avec le fonctionnement de la webcam, cliquez sur Diagnostiquer.

Sur macOS, c’est différent. Il n’y a pas de paramètres natifs pour la webcam, et cela dépendra de l’application que vous utilisez pour la caméra. FaceTime étant proposé par Apple et étant installé par défaut sur macOS, c’est un peu l’option native et dès que vous lancez l’app, vous pouvez voir que la webcam est immédiatement active.

Si vous cliquez sur l’icône Centre de contrôle dans la barre de menu, vous verrez le bouton Effets vidéo – pour activer le flou en arrière-plan via le mode Portrait – et un bouton Mode Mic pour choisir entre Standard, Isolation de la voix – les bruits environnants sont supprimés – et Spectre large – qui laisse passer les bruits environnants -.

Les meilleurs outils tiers pour une meilleure qualité

Si vous voulez davantage d’options d’optimisation que ce que propose votre système d’exploitation, vous pouvez utiliser un outil tiers. Ces utilitaires ont été conçus comme surcouche de votre OS et fonctionnent avec votre webcam, quelle qu’elle soit.

Il y a par exemple FineCam pour Windows et macOS, qui vous permet de régler la saturation, la netteté, la luminosité, le contraste, la balance des blancs et bien d’autres points, et qui peuvent améliorer automatiquement la qualité d’un flux en faible luminosité. De plus, il y a plein de filtres et d’effets disponibles. Vous pouvez utiliser le logiciel gratuitement, mais nombre d’options avancées nécessitent un abonnement payant, à partir de 6,90 $ par mois.

ManyCam est un autre logiciel intéressant, avec beaucoup de fonctionnalités. Vous pouvez gérer la luminosité, le contraste et la saturation, vous pouvez combiner plusieurs écrans et vous pouvez même gérer quelques effets de picture-in-picture. C’est une suite d’outils qui va bien au-delà de la seule optimisation audio et vidéo, mais la plupart de ces utilitaires nécessitent un abonnement payant à partir de 49 $ par an.

Vous pouvez aussi faire le plein d’options d’optimisation avec CyberLink PerfectCam, à 9,99 $ par mois en premium – il y a un essai gratuit si vous le souhaitez -. Luminosité, contraste, exposition sont accessibles. Il est même possible de laisser le logiciel ajuster certains de ces aspects automatiquement. Il y a aussi des effets comme le flou d’arrière-plan et la possibilité d’intégrer des fonds d’écran personnalisés.

Il y a aussi de fortes chances que votre webcam dispose de son propre logiciel. Regardez donc les…

Paramètres d’app pour une meilleure qualité

Si vous avez acheté une webcam externe, celle-ci fonctionne probablement dès qu’elle est branchée, mais elle a très certainement son propre logiciel avec moult paramètres et options. Les webcams Logitech, par exemple, ont Logi Tune.

Depuis le panneau principal de l’app, choisissez votre webcam et ouvrez l’onglet Vidéo. Vous verrez que vous pouvez agir sur le niveau de zoom, le champ de vision et procéder à des ajustements manuels de la luminosité et du contraste et activer ou désactiver l’Autofocus. Dans l’onglet Paramètres, vous pouvez activer ou désactiver le mode HDR, pour une meilleure visibilité globale.

N’hésitez pas non plus à fouiller dans les apps utilisées pour vos appels vidéo, il est fort possible que celles-ci aient leurs propres options, même si vous ne les avez jamais utilisées. Zoom est un bon exemple : cliquez sur l’icône en forme e roue crantée ans le coin supérieur droit de l’interface, puis passez sur les onglets Vidéo et Audio sur la gauche pour procéder à certains ajustements.

Sous Vidéo, vous pouvez activer “Touch up my appearance” – pour gommer quelques rides – et “Ajuster pour la faible luminosité” – vous serez davantage visible dans le noir -. Vous pouvez aussi sélectionner Avancé pour trouver l’option d’optimisation du bruit. Sous Audio, il y a des paramètres pour ajuster automatiquement le volume durant les appels, mais aussi pour supprimer des bruits en l’arrière-plan.