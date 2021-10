Comment améliorer la qualité de la webcam du MacBook pour vos réunions Zoom

La webcam des MacBook, comme celle de nombreux ordinateurs portables Windows, est très médiocre. Voici comment en tirer le meilleur.

Apple a lancé deux générations de MacBook Air durant la pandémie de Covid-19, la première en mars 2020, la seconde en novembre de cette même année, et d’autres devraient l’être bientôt. Ces deux MacBook sont très différents, l’un avec un processeur Intel “traditionnel”, si l’on peut dire, et l’autre avec une puce Apple Silicon M1. Mais les deux sont de très bons ordinateurs portables… avec le même point faible, une webcam franchement médiocre.

Un sentiment que tout le monde partage, professionnel ou non. Les MacBook n’ont jamais été reconnus pour leur webcam. L’iPad Pro, l’iPhone, etc., tous ont des caméras frontales et arrières très évoluées mais la webcam du MacBook en 720p est pleine de bruit, bien plate et ne dispose pas de la technologie de profondeur de champ.

C’est le même genre de caméra basique que la firme de Cupertino intègre dans ses portables depuis des années, et ce n’est pas la première fois que l’on s’en plaint. Les portables sous Windows font à peine mieux, nombreux étant ceux ayant une webcam avec une résolution inférieure à 1 080p mais au moins la sensibilité à la lumière est meilleure, tout comme le rendu des couleurs et la profondeur de champ.

Mais alors, que peut-on bien faire ?

Il y a de fortes chances, surtout dans ce contexte de pandémie, que vous puissiez avoir besoin de participer à une vidéoconférence depuis votre MacBook Air ou un appareil similaire. Cela signifie que vous n’apparaîtrez sous votre meilleur jour. C’est d’autant plus vrai pour les petits appareils comme le Air, avec votre caméra qui ne sera pas à un angle optimal si la machine est posée sur un bureau ou une table et juste face à vous.

L’une des possibilités est d’utiliser la caméra de votre téléphone. Celle à l’avant ou l’arrière, ce sera toujours mieux que la webcam d’un ordinateur portable. Avec le smartphone posé sur un petit trépied, c’est encore mieux. Et avec le logiciel EpocCam de Elgato sur le téléphone, il est possible d’utiliser ce dernier facilement comme caméra sans fil 1080p pour le MacBook.

Vous pouvez aussi opter pour une webcam externe de Logitech ou autre mais les ruptures de stock sont légion en ce moment. Il y a en tous les cas de fortes chances que vous deviez vous contenter de la webcam de votre ordinateur. Voici comment en tirer le meilleur.

Surélever votre ordinateur

Si votre ordinateur est placé de manière ergonomique pour vos mains, alors ce n’est pas une bonne position pour une vidéoconférence. Prenez quelques gros livres ou un carton (plein, pour éviter les accidents) et donnez de la hauteur à votre ordinateur.

Où faire pointer la caméra ? Celle-ci doit pointer juste au-dessus de la ligne de vos yeux.

Un bon éclairage viendra gommer (presque) tous les défauts

La webcam du MacBook Air est particulièrement en difficulté en faible luminosité. Comme la majorité de celles d’autres ordinateurs portables. C’est pour cette raison que les studios photo et autres plateaux de tournage sont pleins d’éclairages tiers. Vous n’avez pas besoin de tout cela, certes, mais une bonne source de lumière naturelle est un moyen facile et pas cher d’améliorer la qualité de votre flux vidéo. Faites face à la fenêtre, ne lui tournez pas le dos. Vous voulez que la caméra voie la lumière de la fenêtre, pas la fenêtre en elle-même.

Si vous n’avez pas de lumière naturelle, ne dépendez pas des mille et des cents dans un setup d’éclairage. Pour quelques dizaines d’euros, vous pouvez avoir un anneau, un trépied pour le poser et même de quoi fixer votre téléphone.

Les Mac disposant d’une meilleure webcam

Le MacBook Air et le MacBook Pro ont tous deux une webcam 720p mais l’iMac Intel de 27 pouces et le nouvel iMac M1 de 24 pouces ont quant à eux une caméra 1080p. Jusqu’à aujourd’hui, on ne trouvait cette option que sur les iMac Pro à plusieurs milliers d’euros.