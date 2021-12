Comment afficher les paroles des chansons en temps réel sur Spotify

Spotify s'est doté récemment d'une nouvelle fonctionnalité : les paroles des chansons en temps réel. Voici comment en profiter.

Avec toutes les options de services de streaming musical existant sur le marché aujourd’hui, certains diront facilement que Spotify reste le meilleur d’entre tous. Si l’application mobile est tout à fait opérationnelle, elle n’est pas la meilleure dans toutes les catégories. Mais comme les autres, elle s’améliore avec le temps. Les paroles en temps réel, par exemple, sont restées absentes de la plate-forme pendant longtemps.

Depuis quelques semaines cependant, Spotify permet à tous ses utilisateurs, qu’ils soient abonnés payants ou non, de profiter des paroles en temps réel. Voici comment profiter de la fonctionnalité.

Comment faire apparaître les paroles en temps réel sur votre compte Spotify

Tout d’abord, il faut vous assurer d’avoir la dernière version en date de Spotify. Si la fonctionnalité n’apparaît toujours pas, essayez de vous connecter sur Spotify depuis un nouvel appareil. Cela fonctionne sur tous les appareils mobiles ou non pouvant faire fonctionner Spotify. N’hésitez donc pas à vous connecter depuis un autre smartphone, une tablette ou un ordinateur. Dans mon cas, il aura fallu que je me connecte depuis mon vieux OnePlus 3 pour pouvoir en profiter sur mon OnePlus 9.

Comment utiliser les paroles en temps réel sur mobile, desktop ou TV

Sur mobile, cette fonctionnalité est très facile à utiliser. Lorsque vous tapotez sur une chanson qui a les paroles en temps réel, vous verrez une fenêtre “Paroles” apparaître depuis le bas de l’écran. Si vous descendez ou tapotez sur cette fenêtre, celle-ci s’élargira, vous montrant un aperçu des paroles avec les paroles en cours mises en blanc. Si vous tapotez à nouveau sur cette fenêtre, les paroles prennent tout l’écran, vous permettant de faire défiler toute la chanson.

Sur desktop, c’est un peu plus caché. Lorsque vous choisissez une chanson compatible, vous verrez une petite icône microphone apparaître à côté de l’icône Queue. Cliquez sur le micro et vous verrez une fenêtre apparaître. Contrairement à la version mobile, vous ne pouvez pas voir toutes les paroles, seulement celles en cours et la phrase suivante.

Si vous utilisez Spotify TV, le bouton des paroles est dans le coin supérieur droit dans la vue En cours de lecteur. Par ailleurs, cette fonctionnalité devrait bientôt arriver sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Android TV, Amazon Fire TV, Samsung, Roku, LG, Sky et Comcast. Autrement dit, partout où Spotify est disponible.