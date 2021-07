Comment afficher les extensions de fichiers sur Windows 10

Les extensions de fichiers sont, par défaut, cachées sur Windows 10. Il peut cependant s'avérer utile de les faire apparaître. Voici comment.

Il est plus que probable que la plupart d’entre nous soyons familiers avec de nombreux types d’extensions de fichiers. Qu’il s’agisse de .MP3, .MP4, .JPG, .GIF, .PDF, .DOC ou autre. Outre ces extensions très populaires, il peut arriver de temps à autre que vous récupériez un fichier ici ou là ayant une extension qui vous soit inconnue. Encore faut-il pouvoir la voir.

Avant de double-cliquer sur le fichier en question pour tenter de l’ouvrir, il peut être intéressant de savoir de quel genre de fichier il s’agit. C’est pour cette raison qu’il peut être intéressant de faire afficher l’extension. Vous connaîtrez alors l’extension et vous pourrez vous renseigner sur le sujet. Cela étant dit, si votre ordinateur sous Windows 10 est configuré pour ne pas les afficher, il vous faut les afficher. Pas de panique, il y a un moyen très simple pour ce faire.

Afficher les extensions de fichier dans Windows 10

Ouvrez l’explorateur de fichiers Windows. Cliquez sur l’onglet Affichage. Cochez la case Extensions de noms de fichiers. Vous devriez alors pouvoir voir les extensions de tous les fichiers.

Pourquoi voudrais-je voir les extensions de fichiers ?

Les extensions de fichiers sont utiles pour identifier le type de fichier auquel vous avez affaire. C’est pratique dans la mesure où cela peut vous empêcher d’installer un malware sur votre ordinateur. Par exemple, vous pourriez télécharger un fichier nommé “photo.jpg” et vous penseriez qu’il s’agit d’un fichier image à cause de son extension .JPG.

Cependant, le type réel du fichier peut être dissimulé si vous n’affichez pas l’extension. Et lorsque vous l’affichez, vous pouvez vous apercevoir que le nom complet dudit fichier est en réalité photo.jpg.exe. Autrement dit, il s’agit d’un exécutable et non d’une image comme vous le pensiez à l’origine.

Il peut aussi arriver que l’extension vous soit tout simplement inconnue. En la voyant affichée sur votre écran, vous pourrez procéder à des recherches pour mieux savoir de quoi il s’agit, si le fichier présente un risque, voire télécharger le logiciel requis pour l’ouvrir.

Puis-je changer manuellement l’extension d’un fichier ?

L’une des raisons pour lesquelles Microsoft a décidé de cacher les extensions est justement pour empêcher les utilisateurs de renommer accidentellement les fichiers, et leurs extensions. Par exemple, vous avez un fichier .EXE et vous décidez de le renommer en .JPG. Cela causera des problèmes à l’ouverture dans la mesure où il est évidemment impossible de transformer un fichier application en fichier image, comme par magie.

La plupart du temps, on n’aura pas à toucher à l’extension mais il peut arriver que ce soit utile. Par exemple, si vous travaillez du HTML dans un fichier .TXT. Renommer l’extension en .HTML permet de le rendre interprétable par un navigateur pour charger correctement son contenu.

Cette manipulation peut aussi être utilisée pour corriger un mauvais nommage de fichier. Ainsi, si quelqu’un vous envoie un fichier image et que celui-ci refuse de s’ouvrir, vous pouvez essayer de renommer l’extension dans un autre format d’image pour voir si ça fonctionne.