Comment activer ou désactiver les notifications de Google Chrome

Google Chrome permet de gérer les notifications des sites de manière très fine. Voici comment procéder.

Il vous est probablement déjà arrivé de tomber sur un site web pour voir Chrome vous demander si vous souhaitez ou non activer les notifications pour ledit site. L’intérêt de ces notifications, comme pour celles sur les smartphones, est de permettre aux utilisateurs d’être informé(e) lors de tel ou tel événement sur le site. C’est très utile, certes, mais l’on peut assez rapidement se retrouver noyé(e) sous les notifications. Et là, c’est très énervant.

Savez-vous qu’il est possible de gérer précisément les notifications de Chrome ? Il est possible de les activer ou désactiver à loisir pour chaque site que vous visitez, et l’opération est même assez simple et intuitive. Cela ne prend que quelques secondes. On vous explique comment juste ci-dessous.

Désactiver les notifications pour tous les sites

Si vous préférez ne pas que l’on vous demande du tout si vous voulez ou non recevoir des notifications, vous pouvez désactiver la fonctionnalité pour tous les sites. Pour ce faire :

Allez dans les “Préférences” puis dans “Confidentialité et sécurité”. Là, cliquez sur “Paramètres des sites”. Sous “Autorisations”, cliquez sur Notifications. Désactivez la ligne “Les sites peuvent vous demander l’autorisation d’envoyer des notifications”.

Cela signifie que les sites ne pourront plus vous demander si vous voulez ou non recevoir des notifications. Si vous n’avez jamais voulu recevoir de notifications sur votre navigateur, c’est l’option qu’il faut désactiver dans la mesure où cela viendrait faire disparaître totalement les demandes des sites, et par extension, les notifications. Pour remettre la fonctionnalité en place, il suffit de répéter l’opération et d’activer la ligne.

Autorisez les notifications pour certains sites uniquement

Imaginons que vous voulez désactiver les notifications pour la majorité des sites mais que vous souhaitez en recevoir pour certains seulement. Chrome permet aux utilisateurs de définir des permissions par site. Vous pouvez donc bloquer 99 % des sites que vous visitez et autoriser le 1 % restant.

Allez sur le site pour lequel vous souhaitez autoriser les notifications. Dans la barre d’URL, cliquez sur l’icône cadenas. En bas, cliquez sur “Paramètres de site”. Dans la fenêtre qui s’ouvre, sous “Autorisations”, à la ligne “Notifications”, sélectionnez “Autoriser”. Vous recevrez désormais tous les notifications de ce site.

Si vous avez plusieurs sites que vous aimeriez ajouter à cette liste d’exception, vous pouvez le faire plus rapidement :