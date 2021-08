Comment activer le verrouillage des majuscules sur Chrome OS

Sur les Chromebook, la touche Caps Lock n'en est pas une. C'est une touche à tout faire. Il est cependant possible de modifier son comportement pour lui réattribuer sa fonction première.

C’est l’une des premières choses que l’on remarque quand on prend un Chromebook en main : la touche Verr Maj (Caps Lock en anglais) n’en est pas une. Sur les Chromebook, Google l’a remplacée par une touche Recherche aussi connue sous le nom de touche Lanceur d’applications (Launcher en anglais), puis, depuis l’année dernière, c’est un “Everything Button“, autrement dit, un bouton à faire. Pourquoi ? Tout simplement parce que beaucoup d’utilisateurs font davantage de recherches qu’ils n’utilisent de majuscules.

Cela étant dit, il peut arriver que vous souhaitiez verrouiller les majuscules sans devoir maintenir la touche Maj enfoncée pendant que vous tapez. Sachez que c’est possible. Voici donc comment modifier le comportement de cette touche à tout faire pour lui redonner celui, plus connu sous Windows, de verrouillage des majuscules.

Direction le menu des paramètres du Chromebook

Il y a plusieurs méthodes pour faire apparaître les paramètres sur votre Chromebook. Et l’un d’entre eux est justement d’utiliser la touche Recherche dont vous souhaitez altérer le comportement. Appuyez sur la touche Recherche et commencez à taper “clavier”, vous verrez alors une option en haut pour les Raccourcis, et juste en dessus une option pour ouvrir les paramètres du clavier.

Vous pouvez aussi atteindre le menu des paramètres en cliquant sur l’heure en bas à droite de l’écran. Cela ouvert les paramètres rapides et, en haut de ce panneau, une icône en forme de pignon pour arriver au menu complet des paramètres. De là, faites défiler jusqu’à paramètres de l’appareil ou utilisez la navigation sur la gauche de l’écran pour aller aux options de l’appareil et cliquez sur Clavier.

Modifier le comportement de la touche

Tout en haut des paramètres clavier se trouve l’option pour modifier la fonction de la touche recherche via menu déroulant. Cliquez dessus, sélectionnez Caps Lock et c’est bon. Votre touche Recherche viendra désormais verrouiller les majuscules.

Dans cette fenêtre, vous pouvez aussi changer le comportement d’un certain nombre d’autres touches comme Ctrl, Alt, Echap et Retour arrière, ainsi que d’autres raccourcis qui peuvent très utiles au quotidien sur un Chromebook.

Si vous avez décidé de conserver le comportement de la touche Recherche

Google a rebaptisé la touche Recherche/Lanceur d’applications en “bouton à tout faire” pour une bonne raison : vous pouvez accéder à énormément de choses, que vous soyez connecté(e) ou non. Vous pouvez lancer une application, démarrer un email dans Gmail, trouver un fichier local, effectuer une recherche sur le web, etc. La plupart des fonctionnalités de la touche Recherche passent par les raccourcis clavier. On peut trouver la liste en allant dans Paramètres > Appareil > Clavier > Voir les raccourcis clavier.

Appuyez sur la touche Alt et la touche Recherche et vous activerez le verrouillage majuscule. Une icône avec une flèche vers le haut et une ligne apparaîtra dans la zone des notifications en bas à droite de l’écran lorsqu’elle est activée. Appuyez de nouveau sur ces deux touches, ou simplement sur la touche Maj, et vous le désactiverez.