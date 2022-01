Comment activer le sous-titrage sur vos appels FaceTime

L'introduction de SharePlay dans iOS a donné des idées aux développeurs. L'application Navi permet par exemple d'intégrer des sous-titres en direct durant les appels FaceTime. Extrêmement pratique.

Avez-vous déjà eu envie d’avoir les sous-titres durant vos appels FaceTime ? Si oui, sachez que Navi, une application pour Facetime, permet justement de les ajouter sur votre iPhone, iPad et votre Mac. L’app utilise intelligemment la fonctionnalité Apple SharePlay pour vous afficher les sous-titres en direct pendant vos appels avec vos proches ou collègues. Encore une bonne raison de passer à FaceTime.

Pour les gens qui ont des problèmes d’audition, les sous-titres durant les appels vidéo peuvent littéralement leur changer la vie. De la même manière, celles et ceux qui ont du mal avec l’anglais oral, par exemple, mais qui le comprennent plus facilement à l’écrit, trouveront cette fonctionnalité très utile. Nous avons eu l’occasion de tester Navi et il faut reconnaître que le résultat est très satisfaisant.

Comment générer les sous-titres en live durant les appels FaceTime

Pour commencer, ouvrez Navi et lancez un appel FaceTime audio ou vidéo. Sur Mac, vous pouvez cliquer sur l’icône sous-titres dans FaceTime pour activer les sous-titres Navi. Sur iPhone, vous pouvez utiliser SharePlay pour profiter pleinement de Navi. Souvenez-vous qu’il vous faut être sous iOS 15.1 ou une version plus récente pour utiliser SharePlay.

La qualité des sous-titres est plutôt bonne pour peu que vous vous en teniez à l’anglais standard et que vous ne mélangez pas les langues. L’accent influe évidemment sur la précision du sous-titrage, mais le résultat est tout à fait compréhensible.

L’application est gratuite à télécharger et la fonctionnalité de sous-titrage en direct est gratuite à l’heure d’écrire ces lignes. À noter, si Navi prend effectivement en charge un certain nombre de langues, elle ne traduit que les sous-titres dans la langue de votre choix, ce n’est pas un outil comme le traducteur universel de Star Trek. La traduction en direct est une fonctionnalité payante de Navi.

Si vous êtes intéressé(e), direction l’App Store pour télécharger et installer Navi et profiter des sous-titres durant vos appels FaceTime.