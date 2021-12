Comment activer le mode sombre de Google Maps

Google Maps est disponible depuis quelque temps en mode sombre, que ce soit sur Android ou iOS. Voici comment activer ce mode d'affichage.

Le mode sombre est très appréciable, pour plusieurs raisons. Aujourd’hui, nombreux sont les sites et applications à proposer un tel mode d’affichage. Google Maps a mis le temps, mais depuis peu, le service de cartographie du géant américain s’affiche en mode sombre aux utilisateurs intéressés. Voici comment en profiter.

Comme The Verge l’a rapporté, il aura fallu longtemps à Google pour déployer ce mode sombre, lequel est apparu sur l’iPhone en septembre dernier. La firme de Mountain View semblait cependant se contenter de ne pas en informer le public, cela ne fait que quelques semaines qu’elle communique dessus. Si vous ne le saviez pas, sachez que l’activation de ce mode est très facile, que vous soyez sous Android ou iOS.

Comment activer le mode sombre sur Google Maps pour iOS

Activer le mode sombre sur iPhone est facile. Lancez l’application, tapotez sur votre profil dans le coin supérieur droit, puis sur Paramètres et choisissez Mode Sombre. Là, trois options s’offrent à vous. “Activé”, qui active le mode sombre, “Désactivé”, qui le désactive, ou “Comme l’appareil”.

Cette dernière option permet au thème de Google Maps de suivre celui de l’iPhone. Si vous utilisez le monde sombre sur votre iPhone, Google Maps s’affichera en mode sombre. Si votre iPhone est en mode clair, Google Maps s’affichera avec un fond blanc.

Cette option est particulièrement utile si vous avez configuré iOS avec un mode sombre automatique, pour suivre le lever et le coucher du soleil, par exemple. Ainsi, quand il fait sombre dehors, votre dehors est en mode sombre, et quand il fait jour, il est en mode clair. Et quand vous ouvrez Google Maps, vous aurez le même comportement.

Comment activer le mode sombre sur Google Maps pour Android

Activer le mode sombre sur Android est tout aussi facile. Ouvrez l’application, tapotez sur votre profil puis sur Paramètres et Thème. De là, vous aurez les trois mêmes options que sur iOS, “Activé”, “Désactivé” et “Comme l’appareil”.

Si vous êtes sur Android, vous savez peut-être que Google Maps a un mode sombre puisque la fonctionnalité a été déployée il y a quelques mois après une phase de test depuis septembre 2020. Dans la mesure où Google développe Google Maps et Android, il est logique que la fonctionnalité fut disponible avant iOS.