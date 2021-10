Comment activer le Dolby Vision sur Xbox Series X/S

Les Xbox Series X/S sont compatibles avec le Dolby Vision, pour une immersion toujours plus impressionnante. Voici comment en profiter.

Dolby Vision, le format metadata HDR avancé de l’entreprise, est disponible depuis longtemps sur nos téléviseurs mais n’a jamais su s’imposer dans le jeu vidéo, surtout quand on le compare aux avancées réalisées par la technologie d’audio spatial, le Dolby Atmos. Nous verrons bien si Microsoft parvient à lui faire vraiment gagner en popularité maintenant qu’elle est prise en charge par ses consoles Xbox Series X et Series S. La première chose à faire est de vous convaincre d’activer ce système, pour que vous puissiez vous rendre compte du résultat. Et il s’avère qu’activer le Dolby Vision est extrêmement facile.

Microsoft a rendu le support du Dolby Vision officiel à la fin du mois de septembre mais la firme de Redmond n’a pas fourni la liste des jeux le prenant en charge nativement. (Il semblerait qu’il y en ait eu une mais celle-ci a été supprimée depuis.) Autrement dit, il faut pouvoir savoir quels jeux ont été conçus pour profiter de cette technologie de Dolby, technologie qui permet d’utiliser des instructions spécifiques scène par scène pour afficher chacune d’entre elles de manière optimale.

En attendant qu’une liste officielle voit le jour, GameSpot a compilé la liste des titres qui prenaient en charge nativement le Dolby Vision durant la présentation :

Borderlands 3

Call of Duty: Black Ops Cold War

Dirt 5

F1 2021

Gears 5

Guardians of the Galaxy

Immortals Fenyx Rising

Metro Exodus

Microsoft Flight Simulator

Psychonauts 2

Le mot important ici est “nativement”. Il y a énormément de jeux qui utilisent les metadata basiques HDR10 et laissent au système d’exploitation la charge d’y associer les couleurs. L’implémentation du Dolby Vision de la Xbox peut utiliser ces metadata HDR10 et faire la même chose, mais en mieux. Techniquement, c’est considéré comme une prise en charge du Dolby Vision mais vous ne verrez aucune différence notable avec le HDR standard dont vous avez peut-être déjà l’habitude.

Vous pourriez alors vous demander pourquoi ne pas simplement activer l’option et la laisser ainsi. Microsoft avertit que cette configuration peut entraîner des soucis de latence sur certains téléviseurs et la firme de Redmond précise aussi que les joueurs disposant de TV qui n’ont pas été optimisés pour profiter du Dolby Vision avec les paramètres next-gen pourrait observer des soucis de latence en jeu. Ces technologies incluent le mode faible latence automatique et le taux de rafraîchissement variable, et parmi les soucis constatés, on citera un taux de rafraîchissement qui redescend à 60 Hz au lieu du 120 Hz. Selon l’entreprise, “Microsoft et Dolby travaillent aux côtés des fabricants de TV pour mettre à jour cette prise en charge par les firmwares pour un Dolby Vision à 120 Hz lorsque la chose est possible.”

Au moins, cela ne requiert aucun frais pour couvrir une quelconque licence comme c’est le cas avec le Dolby Atmos. Et cela signifie aussi que vous n’avez pas besoin d’installer une application tierce pour l’utiliser.

1ère étape : Vérifier sur votre Xbox et le firmware de votre TV sont à jour (optionnel)

Ce n’est pas essentiel mais cela peut vous faire gagner du temps dans l’éventualité où vous chercheriez à comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas.

Direction Système > Mise à jour pour voir s’il y a des mises à jour à effectuer.

2ᵉ étape : Vérifier les caractéristiques de votre TV 4K

La première chose à faire est de vérifier si votre TV est capable de tout cela. Vous trouverez l’information dans Paramètres > Général > TV & options d’affichage > détails TV 4K. Sous la section Jouer, vous devriez voir une coche verte à côté de “Votre TV supporte le Dolby Vision pour jouer jusqu’à…” Vérifiez que tout concorde par rapport à ce que vous savez de votre TV.

Si vous pensez que votre TV prend en charge le Dolby Vision mais que ce n’est pas inscrit ici, il vous faudra peut-être fouiller dans les menus du téléviseur pour l’activer, ou peut-être désactiver telle ou telle autre option qui l’empêche d’être reconnu comme tel. Si cela n’aide pas, vérifiez auprès du constructeur pour savoir si une mise à jour du firmware est disponible.

3ᵉ étape : Activez le Dolby Vision pour le jeu vidéo

Direction un autre écran de paramètres, celui lié aux modes vidéo. Vous pouvez le trouver dans Paramètres > Général > TV & options d’affichage > Modes Vidéo. C’est une bonne idée d’activer “Autoriser le mode faible latence automatique” et “Autoriser le taux de rafraîchissement variable”.

4ᵉ étape : Redémarrez la Xbox (optionnel)

Cela peut sembler sans inutile mais c’est toujours une bonne idée. Restez appuyé sur le bouton Xbox jusqu’à ce que l’écran du centre d’alimentation apparaître et choisissez Redémarrer la console, ou direction Paramètres > Général > Mode d’alimentation et démarrage et choisissez Redémarrer maintenant.