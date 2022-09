Comment accéder à un site web bloqué

Contourner le blocage d'un site web ou d'un contenu en ligne est assez simple, les outils ne manquent pas. Voici comment procéder.

Nous voyons souvent l’internet comme une source ouverte d’informations sans frontières, mais ce n’est pas toujours le cas, selon l’endroit où vous vivez ou le réseau sur lequel vous êtes connecté(e). Dans certaines régions du globe, certaines activités ou certains contenus peuvent être bloqués, et l’on ne parle pas ici de contenus cachés derrière des accès payants. Par exemple, le réseau de votre lieu de travail ou de votre école peut bloquer l’accès à certains sites, certains contenus peuvent être interdits par des gouvernements. Il est cependant possible de contourner ces blocages avec les outils adéquats.

Ces outils peuvent aider à contourner la plupart des blocages, mais vous devez vous assurer de ne pas être hors-la-loi ce faisant. Si ce que nous vous détaillons ci-dessous est légal en France, utiliser ces outils dans d’autres pays peut vous attirer des problèmes. Y compris de grosses amendes ou de la prison.

Le serveur proxy

Le moyen le plus simple d’accéder à des sites bloqués est de dissimuler votre véritable adresse IP via une connexion proxy. En se connectant à un serveur proxy localisé dans un autre pays, vous pouvez accéder à du contenu normalement réservé à tel ou tel pays sur les sites de streaming comme Netflix, YouTube ou Spotify. Le site que vous visitez va reconnaître l’adresse IP du proxy et non la vôtre. Il existe des services gratuits, d’autres payants – ceux-ci offrant souvent davantage de confidentialité et des connexions plus fiables – mais un proxy gratuit pourrait faire l’affaire – prenez simplement le temps de lire les avis -.

Un proxy protège votre vie privée sur le web, rendant plus facile aux sociétés de la tech ou aux gouvernements de suivre votre activité, mais ce n’est pas parfait. Les serveurs proxy sont meilleurs pour accéder à du contenu streaming géo-bloqués, plutôt que pour contourner des lois locales ou des restrictions haut niveau dans la mesure où de nombreuses organisations utilisent des technologies de blocage sophistiquées qui ne se laissent pas berner par un simple proxy. Dans ces cas, un VPN est une meilleure option.

Le VPN

Un VPN est comme un proxy, mais avec davantage de protections. Celui-ci peut protéger toute votre activité en ligne sur vos appareils et non seulement votre navigateur web. C’est une solution efficace si vous téléchargez des fichiers via Bittorrent ou accédez à du contenu sensible. Les meilleurs VPN sont payants, et mieux vaut s’acquitter d’une petite somme que d’utiliser un VPN gratuit, souvent de piètre qualité et dangereux pour votre machine et vous.

Cela étant dit, les VPN ne sont pas parfaits non plus. Même les meilleurs ont leurs soucis et certains firewalls les reconnaissent et empêchent les connexions. Il existe des VPN décentralisés (dVPN) qui permettent de contourner plus facilement les blocages, mais ceux-ci demandent le plus souvent des paiements en crypto.

TOR

À la place, vous pourriez vouloir utiliser TOR, un navigateur pensé et conçu pour l’anonymat, avec de nombreuses couches de confidentialité dans un outil simple à la portée de tout le monde. Si vous avez déjà utilisé un navigateur web, vous saurez utiliser TOR.

TOR a ses propres inconvénients, comme des vitesses de connexion assez faibles et une protection limitée face aux malwares, mais les principaux avantages de TOR sont que les sites ne pourront vous traquer facilement. Cela en fait un très bon choix pour la navigation web ou accéder au dark web.