Comment accéder à iCloud depuis n’importe où

Que propose iCloud via un navigateur web ? Comment utiliser le service ? Comment aller plus loin avec iCloud+ ?

Si vous n’avez pas d’iPhone, d’iPad, d’iPod Touch ni de Mac, il est tout de même possible d’utiliser iCloud Drive, Pages, Numbers, Keynote, Contacts et Notes. Et même si vous avez l’un de ces appareils, sachez que ces services sont accessibles, où que vous soyez, directement à partir du site iCloud.com. On vous explique comment procéder ci-dessous.

Que propose iCloud via un navigateur web ?

Accéder à iCloud via un navigateur web permet de partager du contenu, collaborer en temps réel avec d’autres personnes, et ce, même si elles ne possèdent pas d’appareil Apple. Vous pouvez inviter n’importe qui à partager des fichiers et avec leur compte, elles peuvent accéder à ces fichiers et les modifier.

Toutes les fonctionnalités de la suite bureautique iWork accessibles directement depuis un simple navigateur web, avec 1 Go de stockage gratuit por les notes et documents que vous créez.

Par où commencer ?

Pour en profiter, il suffit de se rendre sur iCloud.com et de se connecter avec son identifiant Apple. Si vous avez déjà utilisé l’iTunes Store, iCloud ou tout autre service Apple, vous en avez certainement déjà un. Dans le cas contraire, vous pouvez en créer un facilement. Sitôt votre compte créé, vous serez automatiquement connecté.

Sachez ensuite que iCloud.com prend en charge les dernières versions des navigateurs les plus populaires : Safari, Firefox, Chrome, Edge et Opera. Pour les autres, il faudra essayer.

Aller plus loin avec iCloud

Pour aller plus loin avec iCloud et iWork, il faut disposer d’un iPhone, iPad, iPod Touch ou Mac. Vous aurez alors accès à toutes les fonctionnalités d’iCloud ainsi que 5 Go de stockage gratuit. Depuis votre appareil, vous pourrez aussi, si vous le voulez, passer à iCloud+ pour profiter de fonctionnalités premium telles que “Relais privé iCloud”, “Masquer mon adresse e-mail” et “Prise en charge de Vidéo sécurisée HomeKit”.