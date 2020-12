Comme Tesla, Hot Wheels reporte la sortie de ses Cybertruck

Hot Wheels fait partie de ces marques qui traversent les décennies avec une facilité déconcertante. Cela passe notamment par garder un catalogue d'actualité...

Tesla fabrique des voitures pour le monde réel. Hot Wheels des voitures jouets pour les petits, et les grands. Lorsque Tesla avait annoncé fièrement son futur Cybertruck, Hot Wheels n’avait pas tardé à annoncer l’arrivée d’un modèle réduit, pour les fans de tous âges. Le Tesla Cybertruck a dû être reporté. Hot Wheels décide donc de reporter ses modèles réduits. Logique, non ?

Tesla est connu pour commercialiser ses véhicules électriques avec toujours un peu de retard sur le planning initial. C’est le cas notamment de son Cybertruck, un pick-up ultra moderne très intéressant sur le papier. Il est donc assez logique, finalement, d’apprendre que les versions jouets du Cybertruck n’arriveront pas non plus à temps. Comme Bloomberg le rapporte, les deux véhicules radiocommandés conçus par Mattel, le géant américain propriétaire de Hot Wheels et Barbie, devaient à l’origine arriver ce mois-ci. À cause d’un “problème imprévu de production”, comme l’explique l’entreprise dans un email aux clients, la date de livraison prévisionnelle se voit reportée à mai 2021. Dommage pour celles et ceux qui espéraient mettre l’un de ces modèles réduits radiocommandés au pied du sapin.

Il faudra désormais patienter jusqu’en mai 2021

Les voitures Hot Wheels avaient été annoncées en février dernier. L’une est une réplique au 1:64 du Tesla Cybertruck et coûte 19,99 $ tandis que l’autre est un peu plus grande, au 1:10, mais avec un tarif de 399,99 $. Le vrai Cybertruck, quant à lui, fut révélé en novembre 2019 durant un événement dédié à Los Angeles. C’est d’ailleurs durant cette présentation que les ingénieurs avaient explosé deux vitres censées être blindées avec une simple balle en métal. La production des versions moteur double (49 900 $) et moteur triple (69 900 $) devrait démarrer à la fin de l’année prochaine. Suivra celle de la version moteur simple (39 900 $) dans le courant de l’année 2022.