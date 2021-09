Comment télécharger gratuitement les vidéos YouTube en 4K ou 8K

Si vous ne savez comment télécharger les vidéos YouTube en 4K, 8K (ou autre), voici un guide complet, avec une application gratuite, efficace et compatible avec de nombreuses plates-formes.

Si la 4K n’est pas encore la résolution standard de nos vidéos, elle y vient lentement mais sûrement. Sur YouTube, du nouveau contenu dans cette résolution arrive chaque jour. Et malheureusement, il est actuellement impossible de regarder ces vidéos hors-ligne dans leur meilleure résolution en utilisant les options standard de YouTube.

Les abonnés YouTube Premium peuvent télécharger vidéos et musique pour une lecture hors ligne sur leur smartphone mais seulement à une résolution maximale de 1080p. Les créateurs, eux, peuvent télécharger les versions MP4 de leurs vidéos mais seulement en 720p maximum.

Cela ne veut pas dire qu’il est impossible de télécharger des vidéos YouTube en 4K pour les regarder hors-ligne. Certaines applications tierces permettent de le faire, que ce soit en 4K ou en 8K pour les contenus compatibles.

L’une des plus fiables est probablement 4K Video Downloader.

Le logiciel est gratuit, pour Windows, Mac et Linux, et certifié sans virus. Tous les versions peuvent télécharger les vidéos jusqu’à 8K (si celles-ci le proposent, évidemment) et extraire les sous-titres le cas échéant. Il est même possible de gérer de queues de vidéos à télécharger.

La version gratuite a tout de même quelques limitations. Il n’est ainsi possible de télécharger que 30 vidéos maximum par jour, seulement 5 par jour pour une même chaîne et seulement 10 vidéos par playlist. La version gratuite intègre aussi de la publicité, avec des encarts non intrusifs mais vous verrez des bannières pour d’autres produits dans l’application.

Pour 15 $ par mois, les utilisateurs premium peuvent se débarrasser de la publicité, télécharger autant de vidéos qu’ils le souhaitent par jour et jusqu’à trois simultanément. Il y a aussi une offre “Pro”, à 45 $ par mois, pour passer jusqu’à 7 téléchargements simultanés et bénéficier de fonctionnalités pour les entreprises. Mais à moins d’avoir absolument besoin d’aller au-delà de la limite quotidienne, la version gratuite est tout à fait acceptable.

Est-ce légal de télécharger des vidéos YouTube ?

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il convient de répondre à cette question. Bien que YouTube ne puisse pas vérifier si quelqu’un télécharge une vidéo, l’opération va à l’encontre des conditions d’utilisation de la plate-forme.

Cela étant dit, si vous réalisez simplement une sauvegarde hors-ligne pour regarder ces vidéos dans un cadre tout à fait personnel, vous n’aurez aucun souci. YouTube et Google se lancent de temps à autre dans des actions pour faire cesser l’activité de tel site ou telle application mais le géant américain n’a jamais entrepris d’action légale contre les utilisateurs de ce genre de services.

Par contre, si vous diffusez à ré-envoyez une vidéo téléchargée sans le consentement du créateur, sans les crédits appropriés ou en volant du contenu protégé, vous pouvez être condamné(e).

La plupart des vidéos YouTube sont soumises sous Licence YouTube Standard, ce qui signifie que les vidéos ne peuvent être vues que sur YouTube via le site ou l’application mobile. Vous n’êtes pas autorisé(e) à télécharger, ré-envoyer ou rediffuser la grande majorité des contenus sans le consentement de son créateur original. Cela s’applique à la plupart des vidéos YouTube. Cela étant dit, utiliser un court extrait d’une vidéo tierce dans la vôtre, par exemple, reste permis. Mieux vaut en tous les cas demander la permission d’abord et, a minima, leur donner les crédits qu’ils méritent. Le créateur original pourra par ailleurs vous demander légalement de retirer la vidéo, a fortiori si vous monétisez une vidéo qui contient sa création.

Certaines chaînes, par contre, proposent leurs vidéos sous licence Creative Commons, laquelle permet d’accéder, de diffuser et de reproduire le contenu sans mentionner le créateur original. Ces vidéos ne présentent aucun danger légal au téléchargement. À noter, les filtres de recherche de YouTube disposent d’un tag Creative Commons pour ne recharger que ces vidéos.

Il y a par ailleurs une sélection de contenus premium disponibles sur YouTube. Il est illégal de télécharger un tel contenu payant, sous copyright, si vous ne l’avez pas payé. Et il est encore plus répréhensible de le re-partager, évidemment. La plupart de ces vidéos ne peuvent de toute façon pas être téléchargées par des applications tierces.

Autrement dit, télécharger des vidéos YouTube pour un usage privé va, techniquement parlant, à l’encontre des règles, mais tant que vous ne les resoumettez pas ou que vous ne partagez pas ce contenu sans permission, vous n’aurez aucun problème.

Comment télécharger une vidéo YouTube avec 4K Video Downloader

Téléchargez et installez 4K Video Downloader sur votre ordinateur. Ouvrez YouTube dans un navigateur et trouvez la vidéo que vous voulez télécharger. Copiez le lien depuis la barre d’URL (ou via le bouton Partager dans le lecteur), ouvrez 4K Video Downloader et cliquez sur “Paste Link”. L’application va récupérer les données de la vidéo. Cela prend en général quelques secondes, selon la taille de la vidéo. Sélectionnez “Download Video” dans la première liste de sélection. Vous pouvez aussi opter pour “Extract audio” si vous ne voulez que l’audio. Sélectionnez aussi le format et la qualité désirés. Utilisez la liste “Download Subtitles” pour choisir les sous-titres voulus. Cliquez enfin sur “Download”. La durée du téléchargement dépendra de la taille de la vidéo et de votre débit.

Une fois la vidéo téléchargée, vous pouvez cliquer depuis l’historique des téléchargements pour la regarder. Le fichier en question est aussi directement disponible, par défaut, dans le dossier Ce PC > Vidéos.