Command & Conquer Remastered Collection arrive en Juin

Command & Conquer est une licence culte parmi les jeux vidéo de stratégie en temps réel. Les fans attendaient impatiemment l'arrivée des versions remasterisées depuis leur annonce en Novembre 2018. Nous avons aujourd'hui une date assez prévise de leur sortie.

Les développeurs et éditeurs de jeux vidéo semblent beaucoup apprécier commercialiser des versions remasterisées de leurs anciens titres. D’une certaine manière, ce n’est pas une mauvaise chose. Nombre de joueurs qui ont pu jouer à ces jeux à l’époque de leur sortie et qui ont apprécié l’expérience n’auraient rien contre une bonne petite partie aujourd’hui. Et avec des graphismes améliorés et/ou un gameplay légèrement revu, c’est encore mieux, non ?

Command & Conquer Remastered Collection arrive bientôt

Cela fait longtemps – trop longtemps pour certains – que l’on sait que Electronic Arts travaille sur des versions remasterisées de certains opus de sa licence culte Command & Conquer. En Avril 2019, EA avait même dévoilé quelques croquis du remaster du titre original. Aujourd’hui, la société américaine vient de confirmer que Command & Conquer Remastered Collection arriverait en Juin prochain. Ce pack inclut les titres Command & Conquer : Conflit du Tibérium (Tiberian Dawn) et Command & Conquer : Alerte Rouge (Red Alert). Tous deux bénéficieront de nouveaux graphismes ainsi que d’une compatibilité avec les écrans 4K.

Rendez-vous en Juin pour les nouveaux Conflit du Tibérium et Alerte Rouge

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Command & Conquer fut l’un des premiers jeux vidéo de stratégie en temps réel de son époque. Rapidement, nombre d’éditeurs et développeurs se sont lancés sur ce segment, comme Blizzard, ce qui a conduit à la série culte StarCraft. Electronic Arts avait informé le grand public de son projet de remasterisation pour la toute première fois en Novembre 2018. Aujourd’hui, deux ans plus tard, il semblerait que ces jeux modernisés soient prêts à être confiés aux mains des joueurs. Il faudra maintenant attendre de voir si ces remasters sont réussis et s’ils apportent effectivement quelque par rapport aux opus originaux. Une chose est sûre, les fans de la licence sont plus qu’impatients de pouvoir se replonger dans leurs missions et campagnes préférées. Encore quelques mois de patience ! En attendant, voici un petit trailer de présentation.